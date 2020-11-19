الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 12:23 م

تعرف على أضرار عدم تنظيف الأسنان

طرق_العناية_بالفم_والأسنان


الوكيل الإخباري _ تعد العناية بنظافة الاسنان من الامور الاساسية وذلك لان الفم  قد يكون بوابة للعديد من المشاكل الصحية التي تمتد إلى ما بعد ألم الأسنان أو التجويف، وقد يتسبب اهمال العناية بالاسنان بالعديد من المشاكل :

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-قد يغطي غشاء البلاك اللزج الأسنان ، ما يؤدي الى تراكم البكتيريا التي تقوم باختراق طبقة المينا الواقية لأسنانك ومهاجمة الطبقات الأكثر ضعفًا تحتها. هذا يؤدي إلى تسوس الأسنان.

 

-يمكن أن تضعف أيضًا اللثة حيث تصبح اللثة منتفخة وأكثر عرضة للنزيف.


- وقد اشار الباحثون الى أن المصابين بالخرف غالبًا ما يعانون من تسوس الأسنان بمعدلات أعلى.


كما وجدت دراسة لأمراض القلب الوقائية أن أولئك الذين ينظفون أسنانهم ثلاث مرات على الأقل في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني وفشل القلب.

 

المصدر : اليوم السابع 

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