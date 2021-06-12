تعرف على أعراض فقر الدم

الوكيل الإخباري - قد لا يعاني المصاب بفقر الدم (بالإنجليزية: Anemia) من أية أعراض اعتماداً على المسبب لفقر الدم، كما قد لا تتم ملاحظة أية أعراض في بادئ الأمر، إذ يكون فقر الدم في البداية بسيطاً وخفيفاً، ثم تصبح الأعراض أكثر سوءاً مع تفاقم فقر الدم .

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وتتضمن الأعراض العامة لفقر الدم ما يأتي:



1 - الضعف والإرهاق.

2 - شحوب الجلد أو اصفراره.

3 - ضيق التنفس.

4 - عدم انتظام ضربات القلب.

5 - الشعور بألم في الصدر.

6 - الصداع.

7 - الدوخة أو الدوار.

8 - برودة اليدين والقدمين.

9 - هبوط ضغط الدم عند الوقوف، ويعرف ذلك بهبوط الضغط الانتصابي (بالإنجليزية: Orthostatic hypotension)، والذي من الممكن أن يحدث عند التعرض لفقدان الدم بشكل حاد، كالمعاناة من الدورة الشهرية الغزيرة.

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