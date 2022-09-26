تعرف على أعراض متلازمة الشريان التاجي

الوكيل الإخباري - يحدث ASC عندما تتشكل جلطة دموية فجأة داخل الشريان التاجي ، عادةً بسبب التمزق الحاد في اللويحات المتصلبة .

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يمكن أن يحدث تمزق البلاك في أي وقت ، وغالبًا دون سابق إنذار. قد ينتج عن الجلطة الدموية انسداد جزئي أو كامل للشريان ، وفي كلتا الحالتين تعرض عضلة القلب التي يوفرها هذا الشريان لخطر مباشر.



يقسم أطباء القلب الشريان التاجي الحاد إلى ثلاثة أنماط سريرية متميزة، اثنان منهم يمثلان أشكال مختلفة ، ويمثل أحد أشكال الذبحة الصدرية الشديدة بشكل خاص ، وتسمى "الذبحة الصدرية غير المستقرة"، والثالثة ناجمة عن جلطات دموية حادة في الشرايين التاجية.

أكثر أعراض الشريان التاجي الحاد شيوعًا هي ألم الصدر أو الضغط أو الضيق أو الانزعاج، و تتشابه جودة ألم الصدر المصاحب للشريان التاجي الحاد بشكل عام مع تلك التي تعاني منها الذبحة الصدرية المستقرة .

ولكنها غالبًا ما تكون أكثر حدة وتكرارًا واستمرارية، إلى جانب عدم الراحة في الصدر ، وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالشريان التاجي الحاد من أعراض مزعجة أخرى مثل التعرق ، والدوخة ، والغثيان ، والقلق الشديد ، وما يوصف غالبًا بأنه "شعور بالهلاك الوشيك".

اليوم السابع

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