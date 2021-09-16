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الخميس، 16-09-2021 03:26 م

تعرف على أفضل انواع الانش بوكس

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الوكيل الإخباري - بعد انتهاء العطلة الصيفية للطلبة والموظفين في مختلف دول العالم، وعودة المدارس والعمل، يلجأ معظم الأهالي إلى الأسواق لشراء المستلزمات الضرورية لأولادهم، كما يشتري الموظفون احتياجاتهم الأساسية.

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ومن ضمن المستلزمات صناديق الطعام أو الـ ”لانش بوكس“، التي توضع فيها مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات وأدوات الأكل، وتكون هذه الصناديق خاصة بتناول الغداء خلال استراحة الظهيرة في فترة الدوام والأنشطة الخارجية الأخرى.

لنتعرف معا، في هذا التقرير، على أفضل أنواع الـ ”لانش بوكس“ للأطفال والكبار، بحسب الخبراء.

 

مع حافظ حراري
يحفظ الطعام الساخن لفترة طويلة.

متعدد الأقسام ”بنتو“

يقول الطباخ جورج جورجيفسكي، وهو مؤلف كتاب طهي حقق مبيعات واسعة: ”صناديق ”لانش بوكس“ من طراز بنتو هي أسهل الصناديق للاستخدام من حيث كمية ملئها بالطعام، كما تعتبر الأكثر مثالية للأطفال لتناول الطعام منها“، مبينا أنها ”تحتوي على أقسام متعددة تفصل بين الأطعمة لمنع التلوث بين الأطعمة“.


على شكل حقيبة ظهر مع مبرد
يوصى باستخدام حقيبة ظهر“لانش بوكس“ مع نظام التبريد في فصل الصيف، حيث يمكن إدخال كيس ثلج في قسم التبريد للحفاظ على الطعام باردا.

مع مبرد وعازل حرارة للرحلات
تعتبر اختيارا مناسبا للأشخاص الذين يخططون لقضاء فترة طويلة من الوقت في الهواء الطلق، وخاصة في ظل ارتفاع شعبية ممارسة الأنشطة الخارجية، مثل المشي والتخييم خلال جائحة كوفيد 19.
وتصنع الشركات التجارية حقيبة ظهر لانش بوكس مع مبرد وعازل حرارة، مع مزايا خاصة بالأنشطة الخارجية، حيث تصممها كبيرة بما يكفي لاحتواء الغداء والوجبات الخفيفة وزجاجة ماء، وللحفاظ عليها باردة لمدة طويلة، تصل إلى انتهاء فترة التخييم.

 

المصدر - إرم نيوز 

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