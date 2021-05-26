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الأربعاء، 26-05-2021 10:01 م

تعرف على أفضل وقت في اليوم لتناول القهوة

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الوكيل الاخباري - كشف باحثون وخبراء تغذية عن أفضل وقت خلال اليوم لتناول القهوة.

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وذكر موقع "24" أن دراسة أظهرت أن القهوة ساعدت في تعزيز أداء الطلاب الذين يشربونها بانتظام في الصباح خلال فترة الامتحانات.

 

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون على طلاب في المرحلة الجامعية أن الطلاب الذين يشربون القهوة خلال فترة بعد الظهر، لم يشعروا بنفس التحسن في الأداء.


لكن أخصائية التغذية تامار صامويلز قالت إن الشخص يشعر باليقظة والتركيز خلال ساعة إلى ست ساعات بعد تناول القهوة، سواء أكان ذلك في الصباح أم بعد الظهر.


ورأت أنه لا توجد أبحاث حاسمة في مسألة توقيت تناول القهوة، معتبرة أن عوامل العمر والعرق والثقافة تؤثر جميعها على الوقت الأمثل لشرب القهوة من أجل تحسين الأداء الوظيفي للذهن.


ونصحت الأشخاص الذين لديهم حساسية بالغة لتأثيرات الكافيين بالحد من استهلاك القهوة في الصباح وذلك لمنع اضطرابات النوم والقلق وسرعة ضربات القلب والأعراض الأخرى الناتجة عن الإفراط في تناول الكافيين.

 

سبوتنيك

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