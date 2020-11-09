تعرَّف على أنواع الفواكه الصديقة لـ مرضى السكري

الوكيل الإخباري _ يعد السكري من اكثر الامراض الشائعة التي تصيب الكثير من الاشخاص ، حيث يحرص مرضى السكري على اتباع نظام غذائي معين وذلك للسيطرة على أعراض السكري .
ويجب على مريض السكري توخي الحذر بنوعية الاطعمة التي يتناولوها خاصة الفاكهة ، تعرف على خمسة أنواع من الفاكهة المناسبة لمرض السكري :
الرمان
العنب
التفاح
التوت البري
الفراولة
المصدر : الامارات نيوز اظهار أخبار متعلقة
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