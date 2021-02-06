الوكيل الإخباري _ يعد الشدّ العضليّ من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، ويحدث عادةً في عضلات السّاق الخلفيّة أو القدم ، ولكنّه قد يحدث أيضاً في عضلات أُخرى، مثل عضلات الفخذ الخلفيّة، والبطن، واليدين، والذّراعين، والقفص الصدريّ ، تعرف على ابرز أسباب حدوث الشدّ العضليّ:

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– نَقْص التّرْوية الدمويّة للعضلات.



-عدم التّهيِئة لعَمل العضلات (الإحْماء) قبل البدْء بالتّمرين كنَقْص تمارين الاستطالة.



– خمول العضلات بِسبب عدم القيام بأيّ عمل يحتاج إلى مجهود عضليّ.



– تَعرُّض هذه العضلات إلى الإصابة بكَدمة مفاجئة، ممّا يُسبّب ضغْطاً على عضلات الجسم بشكل كبير ومُفاجئ.



– الإعْياء العضليّ.



– الجفاف، بحيث يَفْقد الجسم الكثير من السّوائل.



-نَقْص البوتاسيوم أو المغنيسيوم.



-القيام بالتّمرين في بيئة حارّة.



– بَذْل مجْهود عضليّ يَفوق قُدرة العضلة، كَحَمْل وزن ثقيل، أو الرّكْض السّريع لمسافاتٍ طويلةٍ.



-الوقوف لِفترة طويلة دون أخْذ قِسْط من الرّاحة، أو الجلوس لِفترة طويلة، أو أنْ تكون السّاقين بِوَضْع غير مُناسب أثْناء النّوم.



– التعرُّض لِلبرودة، مثل اسْتخدام الماء البارد.



-تَتعرّض النّساء الحوامل عادةً للشدّ العضليّ في منطقة السّاق والفخذ، وذلك بِسبب نَقْص الكالسيوم والمعادن الأُخرى.

المصدر : الإمارات نيوز







