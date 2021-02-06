السبت 06-02-2021
الوكيل الاخباري
 

تحويل شركة زورت شهادات فحص كورونا للنائب العام

الملكة رانيا : نحن جميعاً في سباق ضد وباء كورونا

ضبط دواء مخالف يستخدم لعلاج حب الشباب

مؤشرات أولية لاقتراب منخفض جوي من الاردن

وزير الصحة يقوم بزيارة مفاجئة لمركز صحي الظليل

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الحكومة قد تلجأ لخطوات للخلف

استحداث مركزين للتطعيم ضد كورونا في عمان

الحكومة تبحث في الوضع الوبائي الراهن

انقلاب على حالة الطقس

قبيلات للوكيل : تطبيق آلية جديدة للطابور الصباحي في المدارس

السبت، 06-02-2021 02:09 م

تعرف على ابرز أسباب حدوث الشدّ العضليّ

أسباب_الشد_العضلي


الوكيل الإخباري _ يعد الشدّ العضليّ من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، ويحدث عادةً في عضلات السّاق الخلفيّة أو القدم ، ولكنّه قد يحدث أيضاً في عضلات أُخرى، مثل عضلات الفخذ الخلفيّة، والبطن، واليدين، والذّراعين، والقفص الصدريّ ، تعرف على ابرز أسباب حدوث الشدّ العضليّ:

اضافة اعلان

– نَقْص التّرْوية الدمويّة للعضلات.


-عدم التّهيِئة لعَمل العضلات (الإحْماء) قبل البدْء بالتّمرين كنَقْص تمارين الاستطالة.


– خمول العضلات بِسبب عدم القيام بأيّ عمل يحتاج إلى مجهود عضليّ.


– تَعرُّض هذه العضلات إلى الإصابة بكَدمة مفاجئة، ممّا يُسبّب ضغْطاً على عضلات الجسم بشكل كبير ومُفاجئ.

– الإعْياء العضليّ.


– الجفاف، بحيث يَفْقد الجسم الكثير من السّوائل.


-نَقْص البوتاسيوم أو المغنيسيوم.


-القيام بالتّمرين في بيئة حارّة.


– بَذْل مجْهود عضليّ يَفوق قُدرة العضلة، كَحَمْل وزن ثقيل، أو الرّكْض السّريع لمسافاتٍ طويلةٍ.


-الوقوف لِفترة طويلة دون أخْذ قِسْط من الرّاحة، أو الجلوس لِفترة طويلة، أو أنْ تكون السّاقين بِوَضْع غير مُناسب أثْناء النّوم.


– التعرُّض لِلبرودة، مثل اسْتخدام الماء البارد.


-تَتعرّض النّساء الحوامل عادةً للشدّ العضليّ في منطقة السّاق والفخذ، وذلك بِسبب نَقْص الكالسيوم والمعادن الأُخرى.

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
285156Image1-1180x677_d

أطعمة احذر من تناولها مع اللبن

preferreddentalcaresantarosa.com1_

مكوّن شائع يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة وتحسين الصحة العامة!

iStock_91479671_LARGE-morning-headache-600x450

6 أسباب تجعلنا نستيقظ مع صداع في الصباح

929572-vitamin-d-breakfast-recipes

أهم 7 مصادر للحصول على فيتامين د على مدار العام

woman-rubbing-eyes-due-to-burning-eyes

احذر .. 5 علامات تظهر في العين بسبب مشاكل صحية بالجسم

How-Late-Night-Eating-Sabotages-Weight-Loss0AHow-Late-Night-Eating-Sabotages-Weight-Loss

خبير روسي: قاعدة واحدة تجعل تناول الطعام ليلا لا يسبب السمنة

أخبار متعلقة
ظهور_الشيب_في_سن_مبكر

ابرز اسباب شيب الشعر المبكر وطرق الوقاية منه

2019_11_25_20_21_36_463

ابتعد عنها فوراً.. عادات خاطئة تسبب جفاف العين

2019_10_3_14_50_21_431

6 أغذية صديقة لمرضى الضغط المرتفع

20191202024600460

تخلص من السعال بعلاجات طبيعية من منزلك

5f578b2e4c59b77b250ffffc

علاجا طبيعيا يساعدك على التخلص من القشرة نهائياً

8-benefits-fennel-drink

فوائد صحية لـ مشروب الشمر