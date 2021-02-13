تعرف على ابرز أسباب حكة العين

الوكيل الإخباري _ يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة حكة العين حيث انهم يتجاهلون أن الأمر قد يكون أحد أعراض الإصابة بمرض ما في العين مما يستلزم الذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج، وهناك بعض الحالات الطبية يمكن أن تسبب حكة فى العين :

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- التهاب الملتحمة التاجي



- التهاب القرنية

- المكياج، أو محلول العدسات اللاصقة.



- مشاكل جلدية



- متلازمة العين الجافة



- التهاب الجفن



- العدوى الملتصقة للعدسات اللاصقة



- التهاب الملتحمة المعدي

- أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.



- مزيلات الاحتقان.



- مضادات الاكتئاب.



- بعض أدوية حب الشباب.



المصدر : الامارات نيوز



