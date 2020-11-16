تعرف على ابرز أسباب وعلاجات مسامير القدم

الوكيل الإخباري _ تعد مسامير القدم من اكثر المشاكل المؤلمة والمزعجة التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، والتي تنتج عن زوائد لحمية بسبب تراكم طبقات خلايا ميتة جلدية في أسفل القدم ، تعرف على ابرز أسباب مسامير القدم و طرق علاجها :
أسباب ظهور مسامير القدم:
– التعرّض للضغط والاحتكاك.
– ارتداء أحذية ضيقة أو مكشوفة أو مزودة بكعوب عالية.
– الوقوف لساعات طويلة، من دون الحصول على أوقات للراحة والاسترخاء.
– ممارسة الرياضة لفترات طويلة.
– كثرة التعرّق والتعرّض للأتربة والغبار.
– قد تكون مسامير القدم مؤشراً على وجود إصابة بأمراض أخرى؛ كالروماتيزم والسكري والسمنة.
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المصدر : الامارات نيوز
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