تعرف على ابرز أسباب وعلاجات مسامير القدم

الوكيل الإخباري _ تعد مسامير القدم من اكثر المشاكل المؤلمة والمزعجة التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، والتي تنتج عن زوائد لحمية بسبب تراكم طبقات خلايا ميتة جلدية في أسفل القدم ، تعرف على ابرز أسباب مسامير القدم و طرق علاجها :

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أسباب ظهور مسامير القدم:



– التعرّض للضغط والاحتكاك.

– ارتداء أحذية ضيقة أو مكشوفة أو مزودة بكعوب عالية.

– الوقوف لساعات طويلة، من دون الحصول على أوقات للراحة والاسترخاء.

– ممارسة الرياضة لفترات طويلة.

– كثرة التعرّق والتعرّض للأتربة والغبار.

– قد تكون مسامير القدم مؤشراً على وجود إصابة بأمراض أخرى؛ كالروماتيزم والسكري والسمنة.





طرق علاج مسامير القدم



- تجنّب الوقوف طويلاً، وارتداء الأحذية الضيقة.

- عدم ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة.

- تجنّب التعرّض للغبار والأتربة، والعناية بالنظافة المستمرة.

- بعض العلاجات الطبيعية، مثل تدليك القدم بزيت الخروع أو حليب التين، كما يمكن نقع القدم في الماء والملح يومياً.



المصدر : الامارات نيوز

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