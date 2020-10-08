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الخميس، 08-10-2020 03:06 م

تعرف على اضرار الشيح

فوائد نبتة الشيح الطبية و العلاجية و الصحية


الوكيل الإخباري _ على الرغم من الفوائد التي يقدمها الشيح لصحة الجسم الا ان له اضرار عديدة تعود بشكل سلبي على صحة الجسم ، حيث تم حظر الشيح في الولايات المتحدة قديماً لاعتباره مادة مهلوسة تسبب الهلوسة ولها العديد من الآثار الضارة على صحة الإنسان ، تعرف على اضرار الشيح  :

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لا يجب تناول الشيح للحامل لأنه قد يسبب الإجهاض.


يجب على النساء المرضعات والأطفال تجنب تناول الشيح لنقص معلومات السلامة.


يتعارض الشيح مع أدوية الصرع لذلك يجب توخي الحذر.


يجب على مرضى القلب تجنب تناوله لأنه قد يتعارض مع أدوية القلب ويسبب نزيف معوي.


الشيح يعتبر مادة سامة وقد تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي.


يسبب الشيح أحيانا بعض أنواع الحساسية.


تناول الجرعات العالية من الشيح قد تسبب اضطرابات شديدة في الجهاز

الهضمي والفشل الكلوي والغثيان والقيء.


إذا وضع الشيح على البشرة مباشرة قد يسبب حروق لذلك يمتنع استخدامه على البشرة مباشرة.

 

المصدر : الامارات نيوز

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