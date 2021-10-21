الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد : الشراكة بين القطاعين أداة لتحقيق التنمية المستدامة

المركز النيجيري للبحوث العربية يهدي مجمع اللغة العربية إصداراته

وزير العمل يزور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

العيسوي يفتتح ويتفقد متنزهات وحدائق عامة جرى تأهيلها وتطويرها بمبادرات ملكية

ارتفاع جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا في الاردن اليوم الخميس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تحويلات مرورية بمنطقة أم صليح باتجاة السخنة

الخميس، 21-10-2021 03:28 م

تعرف على اضطراب توهم المرض وطرق علاجه

توهم-المرض


الوكيل الإخباري - اضطراب القلق المرضي أو توهم المرض أحد أنواع اضطرابات القلق التي تشعر المصاب بخوف شديد على صحته أو من الإصابة بمرض خطي، وقد يتوهم صاحبه أن الأعراض الطبيعية البسيطة للجسم، كالإجهاد أو الرعشة الخفيفة، أو الأعراض الطبيعية للأمراض البسيطة، كرشح الانف أو السعال، علامات لأمراض خطيرة غير مكتشفة، حتى إن أثبتت الفحوص خلوه من أي أمراض، ما يسبب للمريض كدرًا شديدًا، ويعطل أنشطة حياته الطبيعية.

وأسباب هذه الحالة غير معروفة، لكن هناك بعض العوامل التي قد تزيده مثل:

1 - الاعتقادات الخاطئة، فالفهم غير الصحيح للأحاسيس البدنية نتيجة عدم معرفة كيفية عمل الجسم، يؤدي للخوف منها، واعتبارها أعراضًا للأمراض الخطيرة.

اضافة اعلان

2 - التاريخ العائلي لمريض بتوهم المرض، قد يزيد فرص حدوثه للأقارب.

3 - التاريخ الشخصي للتعرض السابق لحالة صحية سيئة، فقد يكون عندهم خوف من التعرض له ثانية.

4 - الحالات النفسية الأخرى التي قد تزيد من حدوث هذه الحالة، كاضطراب الوسواس القهري.

أعراض توهم المرض

1 - التصديق بأن الأعراض البسيطة علامات على مرض خطير أو أنه سيصاب به حتمًا. التحفز والتأهب الدائم، وترقب ظهور أي أعراض أخرى على الجسم أو الصحة.

2 - الذهاب للأطباء بشكل متكرر، والاطمئنان على الصحة، وفحص الجسم بشكل متكرر.

3 - القلق الزائد حول حالة مرضية معينة، إن كان الشخص معرضًا للإصابة بها، أو أصيب بها أحد من عائلته سابقًا.

4 - الهلع والخوف من الإصابة بأي مرض قد يُقعد الشخص، ويمنعه عن أداء وظائفه.

5 - تجنب أي تجمعات أو أشخاص أو أماكن أو أنشطة، للخوف من الإصابة بأي مرض.

6 - البحث الدائم عن مسببات الأعراض أو الأمراض المحتملة التي يتوهمها الشخص على الإنترنت أو سؤال الناس عنها.

7 - التركيز على عضو واحد، وترقب ظهور أي أعراض عليه، أو التركيز على مرض واحد، والتأهب نحوه، كالسرطان.

8 - عدم تصديق نتائج الفحوصات، بل والاعتقاد وقتها أنه لا أحد يشعر به أو يصدقه، وأن المشكلة المرضية عنده لن يشخصها أو يعالجها أحد.

9 - التحدث عن الأمراض وأعراضها بشكل مستمر.

 

علاج توهم المرض:

 

العلاج النفسي: عن طريق الأساليب المعرفية السلوكية لعلاج الأمراض النفسية، كمرض الاكتئاب، ولتعلم بعض المهارات مثل:

 

- السيطرة على الاضطراب، وإيجاد طرق مختلفة للتعامل مع المخاوف.

- تحديد المخاوف والمعتقدات حول الأمراض الخطيرة، وتعلم طرق بديلة لاكتشاف الأعراض الغريبة وأحاسيس الجسم خلالها.

- تعلم مهارات للتأقلم وتحمل القلق والتوتر، وتبصير المصاب بأن المخاوف تؤثر فيه وسلوكه .

- تقليل تجنب الشخص للمواقف والأحداث والأنشطة، ومحاولة تحسين العلاقات.

- تقليل الذهاب للأطباء والبحث عن علامات المرض على الجسم.

 

الأدوية: في الحالات الشديدة أو عند عدم نجاح العلاج النفسي، فقد يصف الطبيب أدوية، كمضادات الاكتئاب، مثل: مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، التي توصف كثيرًا لمرضى هذه الحالة، فإن كان الشخص مصابًا باضطرابات القلق، فقد يصف الطبيب أدويتها أيضًا.

المصدر -سوبر ماما

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-851882524

علامات تدل على التعب النفسي

41475-اضرار-سماعات-الاذن-2

أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة

60a64b71423604082c01daac

عناصر غذائية يجب الحذر منها عند الإصابة بـ نزلة برد

emarat-news_2021-06-13_12-38-13_912226

تأثير انخفاض الحديد على الصحة في منتصف العمر

1-1472423

بعادات بسيطة.. تخلص من ارتفاع الكوليسترول في الدم

resized_يحتوي الرمان على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية

طريقة اتباع رجيم الرمان للتخلص من دهون البطن سريعا

أخبار متعلقة
1310bf8c-2adc-4899-bd31-f431c1f9f02d

طبيب روسي يحذر من تناول المكملات الغذائية