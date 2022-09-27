تعرف على الأغذية البنفسجية لمكافحة الأمراض وشيخوخة البشرة

الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن للأغذية ذات اللون البنفسجي مثل الباذنجان، والتوت، فوائد للصحة والجمال، حيث تحارب الأمراض وشيخوخة البشرة.



وأوضح المركز أن اللون البنفسجي في الأغذية سببه مادة "الأنثوسيانين"، التي تحمي من أمراض القلب، والأوعية الدموية، والخرف، والسرطان، وتخفض ضغط الدم المرتفع.



وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مادة الأنثوسيانين على إبطاء شيخوخة البشرة، وتثبط الالتهابات.

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