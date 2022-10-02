تعرف على الاجراءات الاحترازية للوقاية من مضاعفات العدسات اللاصقة

الوكيل الإخباري - ونظر الباحثون في الدراسة إلى حالة أكثر من 200 من مستخدمي العدسات اللاصقة اليومية أو القابلة لإعادة الاستخدام الذين يأتون إلى العيادات إما مصابين بعدوى في العين أو بمرض آخر.

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عيوب ارتداء العدسات اللاصقة



يمكن أن يؤدي الفرك القوي العرضي إلى تلف العين والعدسات اللاصقة.

هناك فرصة للإصابة بعدوى القرنية إذا ترك المرء العدسات اللاصقة عن طريق الخطأ طوال الليل.

يمكن أن يؤدي دخول العناصر الأجنبية إلى العين أثناء وضع العدسات اللاصقة إلى التهابات العين.

في حالة دوران العدسة، قد تتعرض الرؤية للخطر.

الاحتياطات الواجب اتباعها أثناء التعامل مع العدسات اللاصقة

قد توحي العدسات اللاصقة بالتخلص من مسؤولية العناية بالنظارات، ومع ذلك، فإن الواقع هو عكس ذلك. تتطلب العدسات اللاصقة قدرًا كبيرًا من العناية وهو أمر ضروري للاحتفاظ بفعاليتها والحفاظ على صحة العين.

فيما يلي بعض الإجراءات الاحترازية للوقايه من مضاعفاتها

- لا ترتدي العدسات اللاصقة لفترة طويلة من الزمن قد يؤدي لبسه لفترة أطول من المدة التي يحددها طبيب العيون إلى الإضرار بالرؤية وكذلك العدسة.

- في أي وقت ،إذا شعرت بأدنى قدر من الانزعاج أو التهيج بعد ارتداء العدسات اللاصقة ، فخلعها واستشر طبيب العيون.

- تأكد من العناية المناسبة بالعدسات اللاصقة الخاصة بك فيما يتعلق بتنظيفها وتخزينها وتعقيمها.

-اغسل ونظف يديك جيدًا قبل وضع العدسات اللاصقة أو أثناء إزالتها لتجنب أي مجال للعدوى.

-لا تقترب من النار أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.

اليوم السابع