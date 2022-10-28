تعرف على الفوائد الكثيرة لفاكهة الرمان

الوكيل الاخباري- لم يعد خافياً على احد اهمية استهلاك الفواكه والخضار بدل المأكولات والحلويات المصنعه للحفاظ على صحة جيدة وتقوية المناعة ضد الامراض والفيروسات.



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بين هذه الفواكه التي تشتهر بفوائدها المتعددة فواكه الرمان الذي يعزز الصحة بامتياز. يوفر الرمان الكثير من العناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامين سي والحديد والكالسيوم والفوسفور.



إضافة الى العناصر الغذائية التي اتينا على ذكرها سابقاً، الرمان غني بمضادات الاكسدة ويقلل خطر الاصابة بالامراض المزمنة. يساعد الرمان خلايا الدم البيضاء على مهاجمة مسببات الامراض مثل البكتيريا والفيروسات. يحتوي الرمان ايضاً على فوائد تساعد في الهضم الصحي.

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