تعرف على الكمية الواجب شربها من الماء يومياً للتخلص من هذه الأمراض!

الوكيل الاخباري - ما هي الكمية المطلوب شربها من الماء يومياً؟ ليس هنالك جوابا محدداً ودقيقاً بحيث يستهلك كل جسم كمية مغايرة ولكن الأكيد أن الأخبار الشائعة عن تحديد شرب الماء يومياً بـ8 أكواب هو مجرد وهم.

اضافة اعلان



وفي الإجمال يوصي الأطباء واختصاصيو التغذية الرجل السليم بشرب حوالى 3.7 ليترات من الماء يومياً نحو 15.5 كوباً بينما ينصحون النساء بشرب حوالى 2.7 ليتر يومياً نحو 11.5 كوباً.



- فوائد الماء:

• يعتبر الماء إحدى أفضل الوسائل لخفض الوزن.

• إن شرب كميات مناسبة من الماء بشكل منتظم يقلّل من احتمال الإصابة بالنوبة القلبية.

• الماء مصدر طبيعي للطاقة.

• تعتبر آلام الرأس من أعراض الإصابة بالجفاف إذ غالباً ما ينجم الصداع عن عدم شرب كمية كافية من الماء.

• الماء ضروري لنضارة البشرة.

• ينشّط الماء عمل الجهاز الهضمي ويخلّص الجسم من السموم.

لها