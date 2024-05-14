الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يسقط منطاد "تجسس" إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

هيئة تنشيط السياحة: لم ندفع أي مبالغ مالية لأي مؤثر عالمي

تنشيط السياحة: العدوان على غزة وراء تراجع الحركة السياحية في الأردن

اللواء المعايطة يرعى تخريج مستجدي الأمن العام

القسام وفصائل فلسطينية : نخوض اشتباكات ضارية في جباليا

العموش: العفو العام يسقط الغرامات المترتبة على الشركات

تل ابيب .. حريق مستودع داخل قاعدة "تل هشومير" ومروحية اسرائيلية تنقل جرحى

الملك: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي

نيويورك تايمز: جنرالات وأعضاء بمجلس الحرب محبطون من نتنياهو

جامعة أمستردام تغلق حرمها أمام الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

الثلاثاء، 14-05-2024 02:27 م

تعرف على المقدار الصحي الآمن من اللحوم الحمراء

6114e27d42360407c207edd2


الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن اللحوم تمتاز بأنها غنية بالمعادن المهمة للصحة مثل الحديد المهم لصحة الدم والزنك المهم للمناعة والسيلينيوم المهم للمناعة أيضاً، غير أن الإفراط في تناولها يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك سرطان القولون.

وللاستفادة من الفوائد الصحية للحوم وتجنب مخاطرها، أوصت الجمعية بتناول اللحوم بمعدل لا يزيد على 300 إلى 600 غرام في الأسبوع.

اضافة اعلان


وبالنسبة للأغذية الحيوانية الأخرى، أوصت الجمعية بتناول الأسماك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً، حيث إنها غنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" المهمة لصحة القلب.


كما أوصت الجمعية بتناول اللبن ومنتجات الألبان يومياً بفضل غناها بالبروتين والكالسيوم المهم لصحة العظام وفيتامين B2 المهم لصحة الأعصاب واليود المهم للمناعة والغدة الدرقية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_7767-730x438

دراسة: الكلام أثناء النوم قد يتطلب استشارة الطبيب

16-cucumber

مشروب الخيار الحل الأمثل لإنقاص الوزن في الصيف

61b07d9942360472355c2dde

علامة رئيسية تكشف أن أمامك امرأة معتلة نفسياً

main_image663fc21542354

لعشاق الوجبات الخفيفة... إليكم البدائل اللذيذة لفقدان الوزن

2022_6_1_17_36_55_918

هل المكملات الغذائية تساعد في تخفيف آلام المفاصل؟

tbl_articles_article_29276_887a80f9518-d488-4b6e-9e47-c5c2a193d900

أعراض وأسباب متلازمة مخرج الصدر

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_29276_887a80f9518-d488-4b6e-9e47-c5c2a193d900

أعراض وأسباب متلازمة مخرج الصدر

7744c058-26ad-49f0-86d1-4f08cb99a401

طبيبة روسية تكشف.. عدم تناول الوجبة الصباحية يزيد خطر الإصابة بجلطة دماغية

17145414500

باحثون: تناول الكالسيوم في الصباح أفضل من المساء

10142571-972884756

فواكه تحافظ على نظافة الشرايين وتمنع انسدادها