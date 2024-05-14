تعرف على المقدار الصحي الآمن من اللحوم الحمراء

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن اللحوم تمتاز بأنها غنية بالمعادن المهمة للصحة مثل الحديد المهم لصحة الدم والزنك المهم للمناعة والسيلينيوم المهم للمناعة أيضاً، غير أن الإفراط في تناولها يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك سرطان القولون.



وللاستفادة من الفوائد الصحية للحوم وتجنب مخاطرها، أوصت الجمعية بتناول اللحوم بمعدل لا يزيد على 300 إلى 600 غرام في الأسبوع.

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وبالنسبة للأغذية الحيوانية الأخرى، أوصت الجمعية بتناول الأسماك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً، حيث إنها غنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" المهمة لصحة القلب.



كما أوصت الجمعية بتناول اللبن ومنتجات الألبان يومياً بفضل غناها بالبروتين والكالسيوم المهم لصحة العظام وفيتامين B2 المهم لصحة الأعصاب واليود المهم للمناعة والغدة الدرقية.

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