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الأربعاء، 08-09-2021 09:12 ص

تعرف على الممنوعون من أكل البصل؟

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الوكيل الاخباري- أعلنت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، أن على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة تجنب تناول البصل.

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وتشير الخبيرة، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن البصل مفيد للصحة، ولكن هناك أشخاصا عليهم تجنب تناوله.

 

وتضيف، يحتوي البصل على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والعديد من المواد المغذية النباتية. وبفضل تركيبه الكيميائي يكبح الالتهابات في الجسم ويعزز منظومة المناعة. وبالإضافة إلى ذلك، البصل مفيد عند الإصابة بأمراض معينة.

وتقول، "بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات С ومجموعة B، والمعادن، يحتوي على الألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية مثل الفلافونويد المضادة للأكسدة التي تقلل وتكبح الالتهابات في الجسم، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسرطان، وله أيضا تأثير إيجابي في منظومة المناعة".

وتضيف، نكهة البصل ومذاقه الخاص تساعد على تقليل استهلاك الملح. ولكن لا تنصح باستخدام البصل كدواء، يجب على المصابين بالمرض فقط "تناوله"، بل يجب على الجميع تناوله بصورة منتظمة للوقاية.

وتقول، "الشيء الوحيد المزعج هو رائحته، التي تنبعث من الفم والجلد أيضا عبر المسامات الجلدية".

وتضيف هناك بعض الأشخاص لا يمكنهم تحمل البصل. لذلك "يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة والحرقة عدم الإفراط بتناوله. ولكن حتى في هذه الحالات يجب عدم الاستغناء عن البصل نهائيا، بل يمكن تناوله ولكن بحذر وبكميات صغيرة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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