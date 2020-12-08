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الثلاثاء، 08-12-2020 11:37 ص

تعرف على المنتجات الغذائية التي تسرع الشيخوخة

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الوكيل الإخباري _ كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف عن مجموعة من المنتجات الغذائية التي تسرع الشيخوخة .

واشار مياسنيكوف الى أن جميع الأطعمة التي تحتوي على كميات زائدة من السكر والملح و”الدهون الخاطئة” تسرع من الشيخوخة.

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بالإضافة إلى أن الإفراط في الأكل والسعرات الحرارية الزائدة، يؤثر على الجسم بطريقة مماثلة.


كما انه ادرج اللحوم المطبوخة بشكل مفرط والنقانق الى قائمة المنتجات التي تسرع الشيخوخة .

 

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية اعترفت في عام 2015 بجميع النقانق ولحم الخنزير المقدد كمنتجات تحتوي على مواد مسرطنة.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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