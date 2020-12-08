تعرف على المنتجات الغذائية التي تسرع الشيخوخة

الوكيل الإخباري _ كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف عن مجموعة من المنتجات الغذائية التي تسرع الشيخوخة .



واشار مياسنيكوف الى أن جميع الأطعمة التي تحتوي على كميات زائدة من السكر والملح و”الدهون الخاطئة” تسرع من الشيخوخة.

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بالإضافة إلى أن الإفراط في الأكل والسعرات الحرارية الزائدة، يؤثر على الجسم بطريقة مماثلة.



كما انه ادرج اللحوم المطبوخة بشكل مفرط والنقانق الى قائمة المنتجات التي تسرع الشيخوخة .

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية اعترفت في عام 2015 بجميع النقانق ولحم الخنزير المقدد كمنتجات تحتوي على مواد مسرطنة.



المصدر : الامارات نيوز



