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الإثنين، 01-08-2022 06:37 ص

تعرف على المواد الغذائية التي تحافظ على صحة الكلى

كلى


الوكيل الإخباري - تعد الكلى عضو مهم للحفاظ على عمل الجسم على نحو ملائم، وهي تعمل على تصفية الدم وإزالة الفضلات والمساعدة في موازنة المعادن والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

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وكشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة داريا روساكوفا، أن المواد الغذائية النباتية المصدر، هي الأكثر فائدة لعمل الكلى بصورة طبيعية.


وتشير الخبيرة في حديث لموقع URA.RU، إلى أنه للحفاظ على صحة الكلى يجب أن يضم النظام الغذائي الخضروات الورقية والثمار والخضروات الغنية بالسوائل. كما يجب أن يكون متنوعا. وتنصح بتناول الأسماك واللحوم غير الدهنية مع الخضروات الطازجة والفواكه.


وتقول، "تؤدي الكلى وظيفة تنظيف الجسم، وإخراج السوائل الزائدة ونواتج عملية التمثيل الغذائي. ولا ينصح بتحميل الكلى كمية كبيرة من الأطعمة البروتينية- لحوم وأسماك دهنية. لأنها تلحق الضرر بعمل الكلى، لأن نواتج أيض البورين (Purine metabolism)الموجود في بروتينات الأطعمة الحيوانية تعالجها الكلى أيضا".

 

وتضيف، أكثر المنتجات ضررا للكلى هي منتجات الألبان عند الإفراط بتناولها، وكذلك الأطعمة البروتينية الدهنية. فمثلا، لا ينصح بتناول أكثر من 300 غرام من جبن القريش في اليوم، لأنه بعكس ذلك سيكون له تأثير سلبي في عمل الكلى.
وتقول، "كما يمكن أن تلحق الأطعمة الغنية بحمض الأسكوربيك. وكذلك الفيتامينات المتعددة (Multivitamin)‏ الضرر بالكلى".

 

البيان


 




 

 


 

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