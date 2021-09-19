الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

رئيس جامعة آل البيت : إجراءات احترازية بداية العام الدراسي

دودين: مطار الملكة علياء يدر 54% من وارداته إلى خزينة الدولة

تفاصيل مؤثرة يرويها والد الأسير أيهم كممجي أحد أبطال نفق الحرية

جنين تتصدر تويتر إثر اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

البكري لـ برنامج الوكيل : غالبية وفيات كورونا بالمملكة لغير متلقي اللقاح

وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل المملكة

ضبط مركبة تسير بسرعة 208 على الطريق الصحراوي

شركس لـ برنامج الوكيل : هنالك وفيات كورونا لحوامل لم يتلقين اللقاح

اليرموك: تفعيل الأنشطة اللامنهجية بالتزامن مع عودة التعليم الوجاهي

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة بالأردن

الأحد، 19-09-2021 08:34 ص

تعرف على الوقت الأمثل لشرب القهوة

قهوة2


الوكيل الإخباري - قالت الطبيبة و اخصائية التغذية الروسية، إيرينا ليزون، إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده.

اضافة اعلان


وتحدثت الطبيبة لإذاعة "سبوتنيك" قائلة: "تحفز القهوة إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة، فسيبدأ في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام، لكن لا يوجد طعام فيها. ولدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، والأشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والحموضة المعوية".


وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلا للعشاء أيضا، إذ أن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان، لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.


وأضافت: "يمكن أن تكون القهوة خيارا للوجبات الخفيفة، إذا اخترت مثلا بينها وبين رغيف الخبز. ستقلل من الجوع و سيتلقى جسمنا الدهون. لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة – بالفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.


وأكدت أن هناك أشخاصا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة، لكن الأشخاص المعانين من صعوبة في النوم لا يجب أن يشربوا القهوة في المساء.


وتابعت: " القهوة لها تأثير محفز، لذلك لا ينصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. أما الأشخاص القلقين الذين يعانون من اضطرابات النوم، فإن القهوة هي خيار الصباح فقط بالنسبة لهم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Foot.cramps1.625x488

أسباب تشنجات الأصابع والقدمين ونصائح لعلاجها

77-3

فوائد الليمون للمرأة الحامل

احجيه

فوائد صحية رائعة لألعاب الأحجية و تركيب الصور المقطعة

blood

أعراض فرط شحميات الدم ومضاعفاته

دماغ

عادتان في نمط الحياة تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

Understanding-Your-Under-Eye-Woes-and-How-to-Treat-Them

3 أعراض تشير إلى مشاكل خطيرة في الكبد.. منها تحت العينين

أخبار متعلقة
طعام

اخسر 7 كيلو من وزنك فى أسبوع

istock-880723156

للتخلص من الحموضة إليك هذه الوصفات

أضرار-شرب-القهوة-على-الريق

اضرار شرب القهوة على الريق

فطور

4 أسباب لانتفاخ البطن

symptoms_abdominal_pain_bloating_resized_gallery_image_1864_1259

في 8 خطوات.. تخلص من الانتفاخ نهائيا

اف

تركيبات غذائية تعمل بشكل مذهل على إنقاص الوزن