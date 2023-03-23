تعرف على الوقت المناسب لتناول القهوة في رمضان؟

الوكيل الإخباري- ينصح خبراء التغذية ببدء الإفطار بعد صيام رمضان على التمر، ثم تناول كوب من الماء، وفي هذا أيضا اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعتاد بعض الأشخاص على كسر الصيام في شهر رمضان المبارك بتناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة، للتخلص من الصداع الناتج عن عدم حصول الجسم على الجرعة المعتادة من الكافيين.

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في السطور التالية، نستعرض لكم أضرار الإفطار على القهوة في رمضان والوقت المناسب لتناولها، وفقًا للدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للبحوث، وبحسب موقع "Livestrong".

اضطراب سكر الدم

أظهرت دراسة منشورة بالمجلة البريطانية للتغذية في يونيو 2020، أن شرب القهوة على معدة فارغة قد يضعف قدرة الجسم على التحكم في مستويات سكر الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، مثل السكري.







الحموضة

كشفت الجمعية الأمريكية لتنظير الجهاز الهضمي، أن شرب القهوة على الريق يؤدي إلى إرخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يؤدي إلى ارتداء أحماض المعدة إلى الحلق، مسببةً الشعور بالحموضة.







الجفاف

قد يؤدي الإفطار على القهوة في رمضان إلى الإصابة بالجفاف، خاصةً إذا كان الشخص لا يهتم بشرب الماء، لأن مادة الكافيين تحفز الجسم على التخلص من السوائل المحتفظ بها عن طريق عملية التبول.