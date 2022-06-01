الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الإمارات: تسجيل 4 إصابات جديدة بـ جدري القردة

مليونا بريطاني يعانون من الأعراض طويلة المدى لكورونا

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الإعلامية غفران وراسنة

حلقة نقاشية عن التحديات التي واجهت المرأة في الانتخابات

شراكة استراتيجية بين الحسين للسرطان وأسترازينيكا

رئيس الديوان الملكي الهاشمي ينقل تعازي الملك إلى 4 عشائر

الجيش يعلن استشهاد رقيب وإصابة اثنين من قوة الانتشار السريع الاردنية في مالي

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

صدور ارادات ملكية سامية

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

الأربعاء، 01-06-2022 04:29 م

تعرف على طرق علاج الربو عند الرضع

iStock_6706202_wide


الوكيل الإخباري - يصاب الأطفال الرضّع بالربو لأسباب غير معروفة، يرجّح بأن السبب يعود إلى الجينات الوراثية في العائلة، كما يُعرف بأن المرأة المدخنة أثناء الحمل تزيد من فرصة إصابة الرضيع بالربو.

اضافة اعلان

 

 

علاج الربو عند الرضع
يستخدم الأطباء الأدوية نفسها المستخدمة للكبار ولكن بجرعات مختلفة، ويفضّل استخدام البخاخات لفعاليتها ووجود أعراض جانبية أقل من غيرها. 


يتم علاج الأطفال باستخدام بخاخ يستنشقه الطفل بواسطة ماسك، بحيث يعمل على ضخ الهواء الذي يحتوي على الدواء، ومن ثم يوضع الماسك ليتم استنشاق الدواء من قبل الطفل الرضيع. 


يتم علاج الرضّع باستخدام عدة أدوية تعمل على توسيع القصبات والشعب الهوائية، ويستمر إعطاء الجرعة في كل مرة لمدة عشر دقائق فقط.

 

ويب طب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
rr

ممارسة الرياضة تختلف من الرجال إلى النساء

new_204059_4774_soc

الخضروات والفاكهة تقلل فرط النشاط لدى الاطفال

tbl_articles_article_21305_228e818dccc-e0ac-4cab-9402-4facb569eb2d

4 انواع فواكة لعلاج الإمساك المزمن

2020_12_11_8_59_43_771

روسيا تعرض على كوريا الشمالية إمدادها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

growing-pains-1132x670

طرق طبيعية لتخفيف آلام النمو عند الأطفال

احذري-تقديم-الينسون-لطفلك-الرضيع-لهذا-السبب

الجرعـة السحرية لطفلك

أخبار متعلقة
growing-pains-1132x670

طرق طبيعية لتخفيف آلام النمو عند الأطفال

851028d56508ca0fda6e0beb5c5b1c53

نصائح لحماية بشرة طفلك من شمس الصيف الحارقة

image (1)

استشاري: أنفلونزا الطماطم غير مميتة وليس لها علاقة بالمأكولات

تغذية-الطفل

تعرفوا على التغذية السليمة للأطفال

ظ

هل يصاب الأطفال بجدري القرود؟ .. خبراء يكشفون السر