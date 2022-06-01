تعرف على طرق علاج الربو عند الرضع

الوكيل الإخباري - يصاب الأطفال الرضّع بالربو لأسباب غير معروفة، يرجّح بأن السبب يعود إلى الجينات الوراثية في العائلة، كما يُعرف بأن المرأة المدخنة أثناء الحمل تزيد من فرصة إصابة الرضيع بالربو.

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علاج الربو عند الرضع

يستخدم الأطباء الأدوية نفسها المستخدمة للكبار ولكن بجرعات مختلفة، ويفضّل استخدام البخاخات لفعاليتها ووجود أعراض جانبية أقل من غيرها.



يتم علاج الأطفال باستخدام بخاخ يستنشقه الطفل بواسطة ماسك، بحيث يعمل على ضخ الهواء الذي يحتوي على الدواء، ومن ثم يوضع الماسك ليتم استنشاق الدواء من قبل الطفل الرضيع.



يتم علاج الرضّع باستخدام عدة أدوية تعمل على توسيع القصبات والشعب الهوائية، ويستمر إعطاء الجرعة في كل مرة لمدة عشر دقائق فقط.

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