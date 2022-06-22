تعرف على فوائد الأناناس

الوكيل الإخباري - تعتبر الأناناس من أشهر الفواكه الاستوائية التي تنمو في أمريكا الجنوبية، لها شكل يشبه ثمرة الصنوبر، وتتميز بطعمها اللذيذ وفوائدها العديدة للجسم.

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تحتوي الأناناس بشكل خاص على فيتامين C الضروري لعملية النمو، وتعزيز الجهاز المناعي والمساعدة على امتصاص الحديد، والمنغنيز الذي يساعد على النمو، ويحافظ على عملية التمثيل الغذائي بشكل صحي، وله خصائص مضادة للأكسدة.

خصائص مضادة للأكسدة:

الإجهاد التأكسدي هو العملية التي تسبب الأمراض في الجسم، من خلال تفاعل الجذور الحرة مع خلايا الجسم التي تسبب تلف في هذه الخلايا وضعف في الجهاز المناعي، وحدوث التهاب مزمن في الجسم ينتج عنه الكثير من الأمراض، يملك الأناناس مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد (Flavonoids)، والأحماض الفينولية ((Phenolic Acid، تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية الجسم من الأمراض.



مفيدة لعملية الهضم:

يملك الأناناس مجموعة من الأنزيمات الهضمية التي تسمى بروميلين (Bromelain)، التي تعمل على تحليل جزيئات البروتين إلى قطع صغيرة مما يسهل عمليه هضمها، تعتبر الأناناس مفيدة بشكل خاص لمرضى قصور البنكرياس، وهي حالة يكون فيها البنكرياس غير قادر على إفراز ما يكفي من الأنزيمات الهضمية.



تقليل خطر الإصابة بالربو:

يحتوي الأناناس على بيتا كاروتين (Beta-Carotene)، وهي مادة تساهم في تقليل خطر الإصابة بالربو، كما يعمل بروميلين (Bromelain)، على تخفيف أعراض الربو.

خفض ضغط الدم: يعمل البوتاسيوم الموجود في الأناناس على التقليل من مستوى ضغط الدم في الجسم.



السكري:

تساعد الألياف الغذائية في الأناناس على تقليل نسبة الجلوكوز في الدم لمرض السكري من النوع 1، كما تعمل على تحسين نسبة السكر والدهون ومستويات الأنسولين في الجسم لمرض السكري ممن النوع 2.



حماية القلب:

ارتبط تناول البوتاسيوم بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية بنسبة 49 ٪، كما يحوي الأناناس فيتامين C والألياف المفيدة لصحة القلب.



البشرة:

يفيد فيتامين C عند تناوله أو تطبيقه بشكل موضعي على البشرة، في ترطيب البشرة وإصلاح الأنسجة المتضررة في خلايا الجلد نتيجة أشعة الشمس، وتقليل التجاعيد، كما يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يساعد في إنتاج خلايا الجلد.



تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

تظهر دراسات مخبرية فائدة الأناناس في محاربة السرطان، بسبب احتوائها على الأنزيمات ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن المسبب للسرطان، خاصة بروميلين (Bromelain)، حيث أظهرت النتائج المخبرية قدرته على تثبيط الخلايا السرطانية في الثدي والقناة الصفراوية والجلد والجهاز الهضمي والقولون، كما يعمل على تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج جزيئات تزيد من فعالية الخلايا البيضاء على التصدي للسرطان والقضاء عليه، تحتاج هذه النتائج إلى المزيد من التجارب على البشر لتأكيد فعاليتها.



يعزز صحة الجسم: يحوي الأناناس خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على تقليل خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، حيث يعمل على تعزيز صحة الخلايا البيضاء التي تشكل خط الدفاع للجسم ضد الأمراض.



مفيد لصحة المفاصل:

يحوي بروميلين (Bromelain)، خصائص مضادة للالتهابات تفيد في التقليل من آلام وأعراض التهاب المفاصل، حيث تم استخدامه في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، كما أظهرت الدراسات أن مكملات بروميلين تفيد في تخفيف ألم هشاشة العظام بشكل فعال مشابه لأدوية هشاشة العظام، تحتاج هذه النتائج إلى المزيد من التجارب على البشر لتأكيد فعاليتها.



يساعد على الشفاء من العمليات الجراحية والتمارين الشاقة:

تعمل مضادات الالتهاب في الأناناس على تقليل الوقت المستغرق للتعافي من الجراحة وممارسة الرياضة، من خلال التقليل من التورم والالتهاب والألم في الأنسجة التالفة في المنطقة المصابة، بشكل مشابه لأدوية مضادات الالتهاب.

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