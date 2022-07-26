تعرف على فوائد البرتقال للجسم

الوكيل الإخباري - البرتقال نوع شهير ولذيذ من أنواع الحمضيات. غني بالخصائص والفوائد التي تعود بالنفع على الجسم، وفي جميع أشكاله وأنواعه.

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اكتشفي فوائد البرتقال للجسم التي لا تصدّق في المقال الآتي:

- البرتقال غني بالألياف القابلة للذوبان، وقليل السعرات الحرارية، ومصدر للمغنيسيوم والكالسيوم، مما يجعله حليفاً لأنظمة التخسيس ووجبات الإفطار الغنية بالفيتامينات.

- حتى لا يفقد البرتقال جزءاً من الفيتامينات التي يحتوي عليها، يجب تناوله بسرعة بمجرد تقشيره أو عصره.

- مساهماته المتنوعة، وخصوصاً غناه بالفيتامين سي C، تدعم جهاز المناعة. لذلك، فإن تناول البرتقال في الشتاء يساعد في مكافحة أمراض الشتاء.

- تساعد مركّبات الفلافونويد الموجودة في البرتقال على مكافحة شيخوخة الجلد.

- تركز الدراسات الحالية على الخصائص الدوائية لفلافونيدات الحمضيات على تنظيم نشاط الخلايا الشحمية وبالتالي مكافحة السمنة.

- البرتقال يحتوي على الكاروتينات، وهي عناصر ثمينة لصحة العظام.

- رائحة البرتقال الحلو تهدئ العقل وتعزز النوم؛ لذلك من المثير للاهتمام استخدام موزع الزيت العطري لجني جميع الفوائد. كما أنه يطهر الهواء المحيط.

- يساعد البرتقال الحلو، الذي يستخدم مباشرة في الطعام، على الهضم، وهو فعّال بشكل خاص في مكافحة انتفاخ البطن.



تحذير: تميل دراسة أجريت عام 2008 إلى إظهار أن استهلاك عصير البرتقال والجريب فروت من شأنه أن يثبط بعض العلاجات الدوائية.

سيدتي

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