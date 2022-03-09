تعرف على فوائد الدموع

الوكيل الإخباري - يعد البكاء أحد ردود الفعل البشرية الطبيعية، فكل شخص يبكي من حين لآخر، وقد تنساب دموعنا لا إراديًا أحيانًا، وعلى الرغم من شعورنا بالراحة في أغلب الأحيان بعد الانتهاء من البكاء، إلا أننا، كأشخاص بالغين، ربما نشعر بالخجل من إظهار حاجتنا إلى البكاء، ودائمًا ما نحاول منع دموعنا من التساقط، وخاصة أمام الناس وفي الأماكن العامة، ونعد ذلك شكلًا من أشكال الضعف.

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أما عن فائدة الدموع والبكاء، فهناك فوائد عدة، يمكن استنباط بعضها من السطور السابقة، ومنها:

1. البكاء يساعد على التخلص من التوتر

فقد أثبتت بعض الدراسات أن البكاء العاطفي يُنشِّط الجهاز العصبي اللاودي (الباراسيمبثاوي parasympathetic)، مما يساعد على الاسترخاء والهدوء والتحكم في الانفعالات ويحد من الشعور بالحزن.

2. البكاء يساعد على تخفيف الألم

فالبكاء يؤدي إلى إفراز الجسم للإندورفينات والإكستوسين، وهي هرمونات تساعد على الحد من الشعور بالألم سواء كان بدنيًا أو نفسيًا.



3. البكاء يُحسن الحالة المزاجية

ويحدث ذلك أيضًا بسبب إفراز الجسم للإندورفينات والأكستوسين.



4. الدموع تساعد على التخلص من السموم

ويشير العلماء إلى أن ذلك يحدث سواء كانت الدموع أساسية بسبب التخلص من الجراثيم، أو انعكاسية بسبب الأجسام الغريبة كالأتربة والبخار، أو عاطفية بسبب إفراز هرمونات القلق في الدموع، ولكن تحتاج هذه النقطة للمزيد من الدراسات لإثباتها.



5. محاربة البكتيريا

وذلك بسبب إفراز إنزيم الليزوزيم المضاد للبكتيريا في الدموع كما أشرنا من قبل.



6. البكاء يساعد على النوم

وجدت إحدى الدراسات في عام 2015 أن بكاء الأطفال الرضع لبضع دقائق قبل النوم يحسن من جودة نومهم؛ إذ يقلل من مرات استيقاظهم أثناء الليل، ولكن مازال الأمر يحتاج للدراسة للتأكد من تحقق نفس التأثير على الأشخاص البالغين.

7. الدموع تجلو البصر

تساعد الدموع الأساسية على ترطيب العين، وتمنع جفاف الأغشية المخاطية؛ مما يساعد على الرؤية بصورة أوضح، فجفاف هذه الأغشية قد يجعل الرؤية مشوشة.

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