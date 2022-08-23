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الثلاثاء، 23-08-2022 01:38 م

تعرف على فوائد الفستق الحلبي النيئ

فوائد_ومضار_الفستق_الحلبي


الوكيل الإخباري - الفستق الحلبي النيء من المكسرات الصحية اللذيذة الصيفية، الفستق الحلبي النيء غني بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ويتكيز الفستق الحلبي بأنك تستطيع وضعه في اي شيء مثل السلطات والآيس كريم.

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الفستق الحلبي النيئ يعتبر من أغنى المكسّرات بالأملاح المعدنية مثل الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، بالإضافة إلى فيتامين A و B، وهو يتكون من الماء، البروتين، النشاء، الزيوت والألياف السليلوزية.

فوائد الفستق الحلبي النيئ
- غني بالقيم الغذائية فهو يحتوي على دهون صحية وألياف، ومغنيسيوم وفيتامين ب 6.
- غني بمضادات الأكسدة 
- يحافظ على صحة العيون ويحمي من العمى الليلي وتقلل من مشاكل خطر الإصابة من الماء البيضاء، وأيضاً تقلل من مشاكل الشبكية التي تحصل مع تقدم العمر.
- الفستق الحلبي النيئ مفيد للأمعاء ويحمي من الإمساك وذلك بسبب وجود الألياف فيه، وما يميز الفستق أنه يحتوي على مواد البريبيوتيك وهذه الموادتكون غذاء ممتاز للبكتيريا النافعة في الجسم.
- الفستق الحلبي النيئ مفيد جداً للنباتيين والرياضيين لأنه مصدر للبروتين، والذي يميز الفستق عن باقي المكسرات أن يوجد فيه نسبة عالية من الأحماض الأمينية المهمة للجسم.
- يفيد الفستق الحلبي النيئ لصحة القلب، يعتبر الفسق الغير مملح خافض لضغط الدم المرتفع ويساعد أيضاً على خفض الكولسترول.
- الفستق الحلبي النيئ طعام ممتاز لمرضى السكر وذلك بسبب مؤشره الجلايسيمي منخفض، وهناك دراسة في عام 2020 تقول أن الفستق يساعد على تقليل مستوى السكر الصائم.
- الحماية من سرطان القولون وذلك لأنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة.

 

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