تعرف على فوائد الفستق الحلبي النيئ

الوكيل الإخباري - الفستق الحلبي النيء من المكسرات الصحية اللذيذة الصيفية، الفستق الحلبي النيء غني بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ويتكيز الفستق الحلبي بأنك تستطيع وضعه في اي شيء مثل السلطات والآيس كريم.



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الفستق الحلبي النيئ يعتبر من أغنى المكسّرات بالأملاح المعدنية مثل الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، بالإضافة إلى فيتامين A و B، وهو يتكون من الماء، البروتين، النشاء، الزيوت والألياف السليلوزية.





فوائد الفستق الحلبي النيئ

- غني بالقيم الغذائية فهو يحتوي على دهون صحية وألياف، ومغنيسيوم وفيتامين ب 6.

- غني بمضادات الأكسدة

- يحافظ على صحة العيون ويحمي من العمى الليلي وتقلل من مشاكل خطر الإصابة من الماء البيضاء، وأيضاً تقلل من مشاكل الشبكية التي تحصل مع تقدم العمر.

- الفستق الحلبي النيئ مفيد للأمعاء ويحمي من الإمساك وذلك بسبب وجود الألياف فيه، وما يميز الفستق أنه يحتوي على مواد البريبيوتيك وهذه الموادتكون غذاء ممتاز للبكتيريا النافعة في الجسم.

- الفستق الحلبي النيئ مفيد جداً للنباتيين والرياضيين لأنه مصدر للبروتين، والذي يميز الفستق عن باقي المكسرات أن يوجد فيه نسبة عالية من الأحماض الأمينية المهمة للجسم.

- يفيد الفستق الحلبي النيئ لصحة القلب، يعتبر الفسق الغير مملح خافض لضغط الدم المرتفع ويساعد أيضاً على خفض الكولسترول.

- الفستق الحلبي النيئ طعام ممتاز لمرضى السكر وذلك بسبب مؤشره الجلايسيمي منخفض، وهناك دراسة في عام 2020 تقول أن الفستق يساعد على تقليل مستوى السكر الصائم.

- الحماية من سرطان القولون وذلك لأنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة.

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