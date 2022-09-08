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الخميس، 08-09-2022 02:06 م

تعرف على فوائد الفطر الصحية

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الوكيل الاخباري - يُعد الفطر واحداً من الأغذية المليئة بالعناصر الغذائية المتنوعة، وهو مميز في نكهته وطعمه وأشكاله، وحتى أنواعه التي تجتمع على الخواص الغذائية المفيدة. ويشتهر الفطر بأنه مصدر مهم للبروتين النباتي، وبديل للبروتين الحيواني، مما يجعله مناسباً لكافة أنواع الحميات الغذائية.

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فوائد الفطر الصحية للنساء

- يُعتبر الفطر مصدراً مهماً لفيتامين د، وبالتالي هو مفيد للنساء ممن يعملن في منازلهن أو أماكن مغلقة، حيث يقل تعرضهن للشمس.
- فيتامين د في الفطر يعزز امتصاص الحديد، وبالتالي يقي النساء من مرض هشاشة العظام، وهو من الأمراض التي تصيب النساء في سن اليأس.
- من فوائد الفطر للنساء دعم الجهاز المناعي، خاصة في الفترات التي تمر بها النساء وتصاب بضعف الجهاز المناعي، كالحمل والولادة.
- النساء وبطبيعتهن العاطفية هن الأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية، مقارنة بالرجال، خاصة تلك الاضطرابات التي تحدث مع تغير الفصول مثل اكتئاب الشتاء، والفطر يساعدهن في الوقاية من ذلك.
- يساعد الفطر في الوقاية من الأمراض الموسمية، فهو غني بالمعادن والفيتامينات.
- يُعرف طبياًأن الفطر يزيد من إنتاج البروتينات المضادة للفيروسات القادرة على حماية أنسجة الجسم وإصلاحها. لذلك، فإن تناول النساء للفطر يسهم في الحفاظ على صحة الجلد والبشرة والشعر.
- الفطر مصدر جيد للألياف، والتي يُعرف عن فوائدها في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من مشاكل الإخراج.
- يُعد الفطر كما ذكرنا بديلاُ للبروتين الحيواني، وللنساء المتبعات الحمية النباتية فإن الفطر خيار مثالي لهن.
- تناول الفطر يحمي من سرطان المثانة، خصوصاً عند النساء، كونه يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على محاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية.
- أحد أبرز فوائد الفطر للنساء، مقاومة فقدان الكتلة العضلية مع التقدم بالسن.
- للنساء المتبعات حميات غذائية تهدف إلى خسارة الوزن، فإن الفطر  سيساعدهن في ذلك فهو يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، وهو قليل السعرات الحرارية.

 

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