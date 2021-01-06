تعرف على فوائد الفول الأخضر

الوكيل الإخباري _ يعد الفول الاخضر أحد أنواع البقوليات التي تحتوي على فوائد للصحة العامة، والتي يفضل تناوله الكثير من الاشخاص خاصة مرضى السكري سواء نيئاً أو مطبوخاً، تعرف على ابرز فوائد الفول الاخضر:





- يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم

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-الوقاية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية



- يساعد الفول الاخضر على تطهير المعدة والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم

- يعالج مشاكل الهضم بالإضافة إلى التخلص من انتفاخات البطن والغازات والإمساك.



- يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم



- يساعد الفول الاخضر على تقوية المناعة

- يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، وبالتالي فهو يزيد من الشعور بالشبع ويقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام .

المصدر : الامارات نيوز



