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الأربعاء، 10-11-2021 03:57 م

تعرف على فوائد الكزبرة لصحة الجسم

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الوكيل الإخباري - الكزبرة عشب عطري ذو مذاق قوي لا يُضاهى.. تستخدمه كافة المطابخ في المأكولات الشرقية والآسيوية والهندية؛ كونه يمنح الأطباق نكهة مميزة تحتوي الكزبرة على الفيتامين ك K خصوصاً، ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة الجسم .

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قوة مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركّبات تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرّة في الجسم، وهذه الأخيرة هي جزيئيات شديدة التفاعل يُعتقد أنها تشارك في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان وأمراض أخرى مرتبطة بالشيخوخة.

 

تأثير إيجابي على نسبة السكر في الدم
أظهر الباحثون أن إضافة مستخلصات بذور الكزبرة إلى النظام الغذائي للفئران المصابة بداء السكري، أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

 

محتوى بيتا كاروتين

وفقاً لملف المغذيات الكندي، تحتوي أوراق الكزبرة الطازجة على الكاروتينات، بما في ذلك بيتا- كاروتين.. للمقارنة؛ فإنَّ 125 مل من الكزبرة الطازجة، تحتوي على ما يقرب من بيتا -كاروتين مثل 250 مل من البروكلي.. من ناحية أخرى، تحتوي نفس الكمية من الكزبرة الطازجة على 10 مرات أقل من الجزر، وهي خضروات معروفة بمحتواها الاستثنائي من البيتا- كاروتين.

 

نشاط مضاد للميكروبات
بالإضافة إلى المساهمة في نشاط مضادات الأكسدة للكزبرة؛ فإنَّ وجود هذه المواد قد يفسر جزئياً نشاطها المضادّ للبكتيريا الذي لوحظ في المختبر.. لايزال في ظل ظروف تجريبية، وقد ثبت أن بعض المركّبات المضادّة للأكسدة في بذور الكزبرة .

 

نظيم مستويات الكوليسترول
أظهرت الأبحاث التي أجريت على الفئران، أن إضافة بذور الكزبرة إلى نظامهم الغذائي، قد يخفض الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية، بالإضافة إلى زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

 

المصدر - سيدتي 

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