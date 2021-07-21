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الأربعاء، 21-07-2021 03:38 م

تعرف على فوائد النسيان لصحة الدماغ

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الوكيل الاخباري - أعلن خبير مصري عن مزايا النسيان العديدة، مشيرا في نفس الوقت إلى دوره الكبير في الحفاظ على سلامة الدماغ وقد يعزز من القدرة على التفكير بشكل خلاق من خلال صعوبة الوصول إلى المعلومات التي لم تعد مفيدة.

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عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الدكتور مجدي بدران، قال في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية": إن النسيان "يخلّص العقل من المعلومات القديمة والتجارب المؤلمة ويساعد على استئناف الحياة".


وأشار إلى أن من يعاني من صعوبة النسيان هو الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والصدمات النفسية.


وأكد على أن نقص الأكسجين عند مرضى الحساسية يسبب التعب والإغماء وعدم التوازن وقلة الوعي ما قد يسبب استجابة التهابية، تضعف الذاكرة.


وبيّن أن "كل حساسية أنف أو صدر غير معالجة تسبب التوتر والإجهاد التأكسدي في الدماغ، وتسبب درجات متفاوتة من النسيان".


وبحسبه: التوتر يؤثر على تكون ذاكرة المعلومات، لذلك يجب ممارسة أي من أنواع الرياضة كالمشي، والقيام ببعض الأنشطة اليومية حتى ولو كانت تنظيف المنزل.


وأوضح أن "الشخص الذي لا يحصل على قسط كاف من النوم لا يستطيع التركيز على النحو الأمثل، وهناك من يتناولون أدوية مخدرة وكحوليات تفقدهم التركيز وتخل بتوازنهم وتؤدي بهم إلى النسيان".


وعن تنشيط الذاكرة أكد أن "المعلومات تثبت في الذاكرة عن طريق الخضوع لاختبارات وحل أسئلة، ما يحسّن القدرة على التركيز والاحتفاظ بالمعلومات، وهي من الطرق المهمة لتحسين عملية التذكر"، داعيا للاهتمام بالأغذية التي تحتوي على فيتامينات ب و سي.


كما دعا للتركيز على الأطعمة المضادة للالتهابات مثل التوت، وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات، وعدم تناول السكر المضاف بكثرة.

 

سبوتنيك

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