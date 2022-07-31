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الأحد، 31-07-2022 01:51 م

تعرف على فوائد ثمار البحر

ما_هي_ثمار_البحر


الوكيل الإخباري - ثمار البحر هي مخلوقات تعيش في البحر بين مختلف الأنواع من الأسماك، ومن أبرز أنواع ثمار البحر:

الحبار.
الكركند.
المحار.
الروبيان.
والقريدس.
الكاليماري.
السردين.
الأخطبوط.

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عند تناول ثمار البحر سيحظى الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تعود بالفائدة على الصحة خصوصًا في تقوية الدماغ والذاكرة.

تتميز ثمار البحر بالعديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، منها:

- تمد الجسم بالطاقة والنشاط والقوة.
- تقي الجسم من أعراض جلطات القلب والدماغ.
- تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي الجلد وتجدد الخلايا.
- تكسب البشرة النضارة والحيوية واللمعان والتوهج.
- تزيد من قوة الدم وتحارب التهابات الجسم
- تمد الجسم بكمية كبيرة من اليود والفسفور والكالسيوم.
- تمد الجسم بالأوميغا- 3 الضرورية لمحاربة الجلطات والأزمات القلبية. 
- تعمل على تقوية الأعصاب بما فيها أعصاب الدماغ.

 

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