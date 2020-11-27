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الجمعة، 27-11-2020 09:34 ص

تعرف على فوائد شاي الكركم

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الوكيل الاخباري- يعد شاي الكركم، من أحد أشهر التوابل في آسيا، نظرا لما يتمتع به من خصائص طبية سحرية تكافح الالتهابات ومختلف أنواع الأمراض.

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اليكم فوائده الصحية المتعددة:  



1- مقوي للمناعة:


تناول شاي الكركم، يساعد بصورة كبيرة على تقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان،بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها، والتي يمكنها القضاء على مختلف أنواع الالتهابات والفيروسات والميكروبات.


2- يعالج التهاب المفاصل:


لأن شاي الكركم يحتوي على مضادات الالتهابات، فإنه يكون مثاليا لمن يعانون من التهاب المفاصل وتورمها.


3- يخفض نسب الكوليسترول
يحتوي شاي الكركم، على مركب يطلق عليه "الكركمين"، ويساعد مركب الكركمين هذا على خفض مستويات الكوليسترول الضار من الجسم.


4- يتحكم في مستويات السكر في الدم:


يعد استخدام شاي الكركم في علاج مرضى السكري، أحد أبرز وأقدم الاستخدامات لشاي الكركم، كما أظهرت دراسات علمية حديثة أن مركب الكركمين، يمكنه أن يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم، ويقلل المضاعفات الطويلة المدى لمرضى السكري.


5- يحمي الكبد:
يساعد تناول شاي الكركم بصورة منتظم، على منع الإصابة بتليف الكبد، كما يمنع من تسمم الكبد، والإصابة بالكبد الدهني.


6- علاج القولون العصبي:


يمكن لشاي الكركم أن يحل معظم المشاكل المرتبطة بالجهاز الهضمي، لكن أبرزها هي تهدئة الآلام المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي.

7- الوقاية من الزهايمر:
يؤدي شاي الكركم  إلى إبطاء و الوقاية بصورة كاملة من أمراض الاضطرابات التنكسية العصبية المرتبطة بتقدم العمل، مثل الزهايمر.


8- يقلل أعراض أمراض الرئة:
كشفت دراسات علمية حديثة أن شاي الكركم يمكنه أن يساعد في علاج أعراض الربو والتليف الرئوي والتليف الكيسي.


9- يحمي العين:
يمكن أن يساعد شاي الكركم في حماية العين من مختلف الأمراض التي يمكن أن تصيبه، ولعل أبرزها التهاب القزحية.


10- يساعد في علاج السرطان:
يحتوي شاي الكركم على مضادات أكسدة يمكنها أن تساعد على منع نمو الخلايا السرطانية.

 

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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