تعرف على فوائد شرب الحلبة يوميا

الوكيل الإخباري - هناك أعشاب معينة توفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، منها بذور الحلبة أو بذور الميثي، وهي مكون طبيعي مشهور يمكن أن يساعد في توفير العديد من مزايا الصحة والجمال.

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الفوائد الصحية لبذور الحلبة المنقوعة

1 . تحسن الهضم

تلعب بذور الحلبة دور مضاد طبيعي للحموضة، وبالتالي تساعد في تحسين عملية الهضم، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم مثل الحموضة والانتفاخ والغازات؛ نقع ماء بذور الحلبة على معدة فارغة للتحكم في الأعراض.

ويفضل أن تتجنبي شرب بذور الحلبة المنقوعة في فصل الصيف، حيث ينصح بشربها في أشهر الشتاء.

2 . تساعد على فقدان الوزن

من أهم فوائد بذور الحلبة فقدان الوزن، حيث تعزز عملية التمثيل الغذائي وتولد حرارة الجسم، وتزيد من فقدان الوزن، لذلك يُنصح بإضافتها إلى الروتين اليومي.

3 . تخفض نسبة الكوليسترول

فائدة صحية أخرى لا تصدق لتناول بذور الحلبة المنقوعة هي إدارة مستويات الكوليسترول، حيث تحتوي بذور الحلبة على مركبات الفلافونويد التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار بأجسامنا، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم الاعتماد على تناول هذا المشروب الصحي كل يوم.



4 . تحسن حساسية الأنسولين

يوصي العديد من الخبراء باستهلاك بذور الحلبة لمرضى السكر، حيث تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، وهذه البذور مفيدة في تحسين إفراز الأنسولين وحساسية الأنسولين في جسمكِ، وهذا ربما بسبب وجود حمض أميني يسمى هيدروكسي إيسلوسين، يحتوي على خصائص مضادة لمرض السكري موجودة فيها.



5 . إنتاج أفضل للحليب عند الأمهات

تحتوي بذور الحلبة على الإستروجين النباتي الذي يساعد في تحسين إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات، وقد يقترح طبيبك تناول بذور الحلبة المنقوعة لتعزيز إنتاج حليب الثدي لدى الأمهات الجديدات.

زهرة الخليج