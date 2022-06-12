تعرف على فوائد عصير الملفوف الأحمر

الوكيل الإخباري - يعتبر الملفوف الأحمر من الخضروات الورقية المفيدة للصحة، ويمكن الاستفادة من العناصر الغذائية المتوفرة فيه بطرق متعدّدة، أبرزها تناوله مع السلطة أو خفقه في الخلاط وتحويله إلى عصير.

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حول فوائد عصير الملفوف الأحمر تشير الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج لـ"سيدتي نت" إلى أن "هذا النوع من العصير يتميّز باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي C الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة مسبّبات الأمراض".

وتتابع متحدثة بالتفصيل عن فوائد عصير الملفوف الأحمر في الموضوع الآتي:

فوائد عصير الملفوف الأحمر والسرطان

يحتوي عصير الملفوف الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرّة المسبّبة لمرض السرطان ومنها مادة السلفوراين التي تمنع خلايا الجسم من الانقسام والتحوّل إلى أورام خبيثة.



فوائد عصير الملفوف الأحمر والالتهابات

يعتبر عصير الملفوف الأحمر من الخيارات الغذائية لمريضات التهاب المفاصل، لاحتوائه على مركّبات تعمل على تخفيف التورّم والالتهاب وتسكين الألم المصاحب لهما، مثل الفينولات والفلافونويد والأنثوسيانين. كما أظهر نتائج إيجابية في السيطرة على الالتهابات المصاحبة لتضخّم الطحال.



فوائد عصير الملفوف الأحمر والجهاز الهضمي

يمثّل عصير الملفوف الأحمر أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتنظيف القولون من السموم والفضلات. كما يساهم في علاج التهابات القولون وقرحة المعدة، بفضل محتواه العالي من مضادات الالتهاب والمواد المضادّة للأكسدة.

فوائد عصير الملفوف الأحمر والكوليسترول

إن شرب عصير الملفوف الأحمر بصورة منتظمة يؤمّن للقلب والأوعية الدموية حماية كبيرة ضدّ الأمراض؛ لأنَّ الألياف المتوفرة به تساعد على خفض نسبة الكولسترول بالدم، فضلاً عن معدن البوتاسيوم الذي يعمل على تنظيم ضربات القلب، ضبط ضغط الدم، تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على توازن السوائل بالجسم.



فوائد عصير الملفوف الأحمر وخسارة الوزن

يلعب عصير الملفوف الأحمر دوراً كبيراً في عملية خسارة الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على الشعور على الشبع والامتلاء لفترة طويلة، بفضل محتواه العالي من الألياف التي تعمل على خفض الشهية، بالإضافة الى أنه يعزّز معدّل حرق الدهون بالجسم.

فوائد عصير الملفوف الأحمر والجلطات

يقلّل عصير الملفوف الأحمر من فرص الإصابة بالجلطات، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ك K الذي يساعد على سيولة الدم ويمنعه من التخثر في الشرايين.



فوائد عصير الملفوف الأحمر وجهاز المناعة

يساعد الشرب المنتظم لعصير الملفوف الأحمر الغني بفيتامين سي C ومضادات الأكسدة على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قدرته على إنتاج كريات الدم البيضاء لمقاومة الأمراض المختلفة.



فوائد عصير الملفوف الأحمر وعلامات التقدّم بالسن

يحتوي عصير الملفوف الأحمر على مزيج مثالي من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات التي تساعد على مقاومة علامات الشيخوخة الظاهرة على البشرة، تحسين مظهرها وإعادة نضارتها.



فوائد عصير الملفوف الأحمر وصحة العيون

يتواجد فيتامين أ A المهم لصحة العيون بنسب جيّدة في عصير الملفوف الأحمر، وتناول هذا النوع من العصائر بانتظام سوف يدعم عينيكِ ويعمل على حمايتهما من العديد من الأمراض.



فوائد عصير الملفوف الأحمر و الإصابة بالزهايمر

تلعب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها عصير الملفوف الأحمر دوراً فعّالاً في الحماية من مرض الزهايمر، كما أنها تساعد على التخفيف من الأعراض الظاهرة عند الإصابة به، إذ إن للملفوف الأحمر تأثيرات إيجابية واضحة على الذاكرة.

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