تعرف على فوائد فيتامين E للشعر

الوكيل الإخباري - يساعد فيتامين e بتحسين صحة الشعر وفروة الرأس بشكل عام، ولا يزال الأمر بحاجة للمزيد من الدراسات لإثبات فوائد فيتامين e للشعر.
إليك أهم الفوائد المحتملة فيما يأتي:
- منع تساقط الشعر :
في دراسة أجريت عام 2010 وُجِد أن فيتامين e قد ساعد بتحسين نمو الشعر عند الأشخاص الذين لديهم تساقط بالشعر، حيث أن له خواصًا مضادة للأكسدة تساعد بتقليل الإجهاد التأكسدي (Oxidative stress) بفروة الرأس.
- زيادة تدفق الدم لفروة الرأس
قد يساعد فيتامين e بتحسين نمو الشعر وبالتالي زيادة كثافته، وذلك عن طريق عمله على زيادة تدفق الدم لفروة الرأس.
- موازنة إنتاج فروة الرأس للزيت
يعمل فيتامين e على تكوين طبقة حماية على سطح الجلد، حيث تساعد هذه الطبقة في حبس الرطوبة.
وقد وُجد أن الزيوت التي تحتوي على فيتامين e، مثل: زيت الأفوكادو تعمل على ترطيب فروة الرأس، وتساعد أيضًا في منع زيادة إنتاج فروة الرأس للزيت.
- إضفاء لمعان للشعر
يساعد زيت فيتامين e في إضفاء لمعان للشعر، وذلك لكونه يساعد باستعادة الطبقة الدهنية للجزء الخارجي من الشعر.
كما يساعد زيت فيتامين e بترطيب الشعر، ممّا يقلل تكسره ويحميه من التلف.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة