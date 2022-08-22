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الإثنين، 22-08-2022 01:07 م

تعرف على فوائد فيتامين E للشعر

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الوكيل الإخباري - يساعد فيتامين e بتحسين صحة الشعر وفروة الرأس بشكل عام، ولا يزال الأمر بحاجة للمزيد من الدراسات لإثبات فوائد فيتامين e للشعر.

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إليك أهم الفوائد المحتملة فيما يأتي:

 

- منع تساقط الشعر :

في دراسة أجريت عام 2010 وُجِد أن فيتامين e قد ساعد بتحسين نمو الشعر عند الأشخاص الذين لديهم تساقط بالشعر، حيث أن له خواصًا مضادة للأكسدة تساعد بتقليل الإجهاد التأكسدي (Oxidative stress) بفروة الرأس.

- زيادة تدفق الدم لفروة الرأس
قد يساعد فيتامين e بتحسين نمو الشعر وبالتالي زيادة كثافته، وذلك عن طريق عمله على زيادة تدفق الدم لفروة الرأس.

 

- موازنة إنتاج فروة الرأس للزيت
يعمل فيتامين e على تكوين طبقة حماية على سطح الجلد، حيث تساعد هذه الطبقة في حبس الرطوبة.
وقد وُجد أن الزيوت التي تحتوي على فيتامين e، مثل: زيت الأفوكادو تعمل على ترطيب فروة الرأس، وتساعد أيضًا في منع زيادة إنتاج فروة الرأس للزيت.

 

- إضفاء لمعان للشعر
يساعد زيت فيتامين e في إضفاء لمعان للشعر، وذلك لكونه يساعد باستعادة الطبقة الدهنية للجزء الخارجي من الشعر.
كما يساعد زيت فيتامين e بترطيب الشعر، ممّا يقلل تكسره ويحميه من التلف.

 

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