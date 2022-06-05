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الأحد، 05-06-2022 01:41 م

تعرف على فوائد ومصادر ومخاطر نقص ال أوميغا 3

omega3


الوكيل الإخباري - تعّد الأحماض الدهنية من نوع أحد العناصر الغذائية المهمة، ويحصل عليه الإنسان من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية فالجسم غير قادر على إنتاجه ذاتيًا، فلنتعرف في ما يأتي على كل ما يتعلق بالأوميغا 3:

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ما هو الأوميغا 3؟

 
الأوميغا 3 هو حمض دهني موجود بوفرة في الأسماك، وهي المادة المسؤولة عن إنتاج العديد من المواد التي تحافظ على توازن الكثير من العمليات الحيوية في الجسم، مثل:

 

- ضغط الدم.


- حرارة الجسم.


- الالتهابات.


- الألم.


- تخثر الدم.


- الحساسية.


كما أن أوميغا 3 يُعد من أحد المكملات الهامة جدًا للأطفال والرضع، وذلك بسبب الدور المهم الذي يلعبه في النمو السليم للدماغ من المرحلة الجنينية في الرحم، وله دورًا لا يقل أهمية عند الأطفال المصابين بصعوبات التعلم، واضطرابات التركيز، وحتى الاضطرابات السلوكية.

 

 فوائد الأوميغا 3

 

1. تعزيز صحة القلب

 

2. خفض مستويات الدهون الثلاثية

 

3. تقليل خطر الولادة المبكرة

 

4. المساهمة في محاربة الاكتئاب

 

5. المساعدة في علاج الالتهابات

6. تعزيز صحة الدماغ

 

مصادر الأوميغا 3

 

يتواجد الحمض الدهني الأوميغا 3 في العديد من الأطعمة، وأبرزها الآتي:

 

الأسماك، خاصةً أسماك السلمون والتونة والسردين. الزيوت النباتية، مثل: زيت بذور الكتان، وزيت فول الصويا.


الأطعمة المدعمة، مثل: بعض أنواع البيض، واللبن، والعصائر، والحليب.


كما يجب التنويه إلى أن تركيز الأحماض في الأسماك يتأثر بالعوامل الآتية:

 

نوعية غذائها.


- منطقة نموها وحياتها، مثل: منشآت تربية الأسماك، أو بيئتها الطبيعية كالبحار والأنهار.


- الجزء الذي يتم أكله من جسم السمكة.


- موسم الصيد.


 مخاطر نقص أوميغا 3

 
- يسبب نقص أوميغا 3 العديد من المشكلات، منها الآتي:


- مشكلات في الشعر، والأظافر، والجلد.


- الشعور بالتعب، ومشكلات في النوم.


- قلة التركيز والانتباه.


- وجع المفاصل، وتشنج الأقدام.


- اضطرابات في الدورة الشهرية عند النساء.

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