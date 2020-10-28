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الأربعاء، 28-10-2020 11:23 ص

تعرف على قائمة الفيتامينات للوقاية من الإنفلونزا

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الوكيل الاخباري - ذكرت الطبيبة المعالجة "ليودميلا لابا" عدد من الفيتامينات التي يحتاجها الانسان لمحاربة أمراض الجهاز التنفسي في فترة الخريف والشتاء.

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وفقا لها، أن من الضروري تعويض نقص فيتامين D ، الذي يظهر في فصل الشتاء بسبب نقص ضوء الشمس، كما أوصت بالاهتمام بفيتامين C ، لأنه هو المسؤول، في رأيها، عن تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من السارس.


وشددت على أنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية من الطعام وليس الأدوية، حيث يمكن للشخص أن يؤذي نفسه إذا تناول الأدوية دون حسيب ولا رقيب.


وحذرت "يجب أن نراقب بعناية تناول الفيتامينات، لأن الإفراط في تناول الفيتامينات في الشتاء شائع جدا، خاصة التناول المفرط لفيتامينات المجموعة "ب". زيادة فيتامين معين في الجسم يمكن أن يسبب التسمم".


كما لاحظت أنه يمكن أن يكون الإفراط في تناول الفيتامينات أكثر خطورة من نقصها. واختتمت قائلة إن كمية المواد اللازمة للجسم يجب أن تحسب بشكل فردي من قبل الطبيب المعالج.

 

سبوتنيك

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