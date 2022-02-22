تعرف على مخاطر النوم بشعر مبلل

الوكيل الإخباري - قد يكون الاستحمام في الليل أفضل الخيارات للكثيرين، للتخلص من الأوساخ والعرق المتراكم على الجسد والشعر طوال اليوم، قبل الخلود إلى النوم.

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وعندما يتعلق الأمر بالنوم مع شعر مبلل، فقد يكون هناك الكثير من النظريات التي كبرنا علينا، والتي تقول إن هذه الممارسة يمكن أن تتسبب في إصابتنا بنزلة البرد.

فإن الشعر المبلل في الواقع، لا يسبب الزكام.

وأوضح كريستوفر أهليروب، المدير التجاري لشركة المصنعة لمنتجات الحماية من البرودة) إن الزكام ناتج عن عدوى من فيروس نزلات البرد، ويعتقد أن هناك أكثر من 200 نوع مختلف. ومع ذلك، فقد جاءت الأسطورة من مكان ما.

وعلاوة على ذلك، فإن النوم بشعر مبلل ليس جيدا لفروة الرأس. وتوضح الدكتورة رولاندا ويلكرسون، كبيرة العلماء في شركة "هيد آند شولدرز": "إن أكبر مشكلة تواجه فروة رأسك عندما يتعلق الأمر بالشعر المبلل لها علاقة كبيرة بالفطريات. فروة رأسك الدافئة والرطبة هي البيئة المثالية لنمو الملاسيزية الكروية ويمكن أن تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس".

لبنان 24

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