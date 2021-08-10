تعرف على مشكلات سوء التغذية عند المسنين وكيفية التعامل معها

الوكيل الإخباري - تعد التغذية الصحية أمرًا أساسيًا للصحة العامة والعافية، ورغم ذلك يواجه العديد من كبار السن خطر سوء التغذية.



* المشكلات الناتجة عن سوء التغذية

يمكن أن يؤدي سوء التغذية لدى كبار السن إلى حالات صحية مختلفة، مثل:

1 - ضعف الجهاز المناعي، وهذا يزيد من خطر الإصابة بعدوى.

2 - ضعف التئام الجروح.

3 - ضعف العضلات، والذي بدوره قد يؤدي إلى السقوط وحدوث كسور.

اضافة اعلان

* كيف يبدأ سوء التغذية؟

يحدث سوء التغذية بسبب مجموعة من المشكلات البدنية والاجتماعية والنفسية، ومنها:

1 - المشكلات الصحية. مثل الخرف أو مشكلات الأسنان، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الشهية أو اضطراب الأكل، كما قد تساهم عوامل أخرى في ذلك أيضًا، من بينها المرض المزمن، أو تعاطي أدوية معينة، أو صعوبة البلع أو امتصاص 2 - المواد الغذائية، أو الاحتجاز في المستشفى أخيرًا، أو تضاؤل حاسة التذوق أو الشم.

3 - الأنظمة الغذائية المقيدة. يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية المقيدة، مثل التي يتم فيها الحد من الملح أو الدهون أو البروتين أو السكر، في إدارة حالات طبية معينة، إلا أنها في الوقت نفسه قد تساهم في سوء التغذية.

4 - الدخل المحدود. يواجه بعض كبار السن صعوبة في توفير كلفة الطعام، خاصة إذا كانوا يتناولون أدوية غالية الثمن.

5 - التواصل الاجتماعي المحدود. قد لا يستمتع كبار السن بوجباتهم، كما في السابق، إذا كانوا يتناولون الطعام بمفردهم، ويؤدي هذا لفقدان الاهتمام بالطهي وتناول الطعام.

6 - الاكتئاب. الحزن والوحدة وتردي الصحة والافتقار إلى القدرة على الحركة إلى جانب عوامل أخرى تؤدي للإصابة بالاكتئاب، وهذا يؤدي بدوره إلى فقدان الشهية.

* كيف تتعامل مع سوء التغذية؟



1 - تحدث مع الطبيب. عن العوامل التي تساهم في سوء التغذية، وكيف يمكن التعامل معها؟ وقد يتضمن ذلك تغيير الأدوية التي تؤثر على الشهية، والتعاون مع طبيب الأسنان لعلاج ألم الفم أو مشكلات المضغ، وإجراء فحوصات لمشكلات التغذية أثناء الزيارات الروتينية لعيادة الطبيب، وقد يقترح اللجوء للمكملات الغذائية، أو العرض على اختصاصي تغذية.

2 - شجّع المسن على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر المغذية. استخدم زبدة الفول السوداني أو أي زبدة مكسرات أخرى في تغطية خبز التوست والبسكويت والفواكه الطازجة والخضروات النيئة. وانثر قطعًا صغيرة للغاية من المكسرات أو بذور القمح على الزبادي والفاكهة والحبوب، وأضف مزيدًا من بياض البيض إلى البيض المخفوق أو المقلي، وانصحه باستخدام الحليب كامل الدسم. ويمكنك إضافة الجبن إلى الفطائر والخضروات والشوربات والأرز والمعكرونة.

3 - استخدم التوابل والمنكهات لإعطاء طعم محبب للطعام. يمكنك أن تجعل الوجبات أكثر استساغة عن طريق استخدام عصير الليمون والأعشاب والتوابل.

4 - شجع المسن على تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية. يمكن إمداد الجسم بالعناصر المغذية والسعرات من خلال تناول قطعة فاكهة أو جبن، أو ملعقة كاملة من زبدة الفول السوداني، أو عصير الفواكه.

5 - اجعل أوقات الطعام مناسبات اجتماعية. رتب لاجتماع العائلة والأصدقاء على الطعام.

6 - شجع المسن على ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام. إن ممارسة التمارين يوميًا وإن كانت خفيفة، يمكنها أن تحفز الشهية وتقوي العظام والعضلات.

7 - ساعده عند شراء الطعام وقدم له النصائح التي تساعده على التسوق بأسعار مخفضة.



المصدر - صحتك