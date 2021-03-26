الجمعة 26-03-2021
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الجمعة، 26-03-2021 10:50 ص

تعرف على مقدار الوزن الذي يمكن خسارته بأسبوع دون الإضرار بالصحة

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الوكيل الاخباري - يوصي الخبراء الأشخاص الراغبين بخفض وزنهم بتقليل تناول الأغذية التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة بالإضافة لزيادة النشاط البدني.

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ولاحظ الخبراء بأن الأشخاص الذين يفقدون وزنا كبيرا في مدة زمنية قصيرة يمكنهم ذلك الا أن الأمر لن يدوم لفترة طويلة حيث سيعودون الى وزنهم الأصلي بعد فترة من الزمن.


واعتبر الأطباء فقدان كيلوغرام واحد من الوزن الزائد في أسبوع أمرا صحيا ولا يسبب مشاكل يمكن أن تنعكس على الصحة.


وبحسب ما نشر موقع "إكسبريس" نقلا عن بيانات خدمة الصحة الوطنية البريطانية، فإن فقدان الوزن بشكل كبير ليس مستداما ومحفوف بالمخاطر الصحية.


وكما هو معروف فإن الأنظمة الغذائية وطرق خسارة الوزن لها حدود عمرية كما يمكن ان تتسبب بمشاكل صحية لاحقا.


وقال يوري كونيف، اختصاصي أمراض الشيخوخة، إنه من المهم أن يكون لديك وقت لفقدان الوزن قبل سن الستين مباشرة، من أجل الاقتراب من الشيخوخة بمعدة طبيعية، وإلا فإن الجسم سيحتاج إلى طعام أكثر مما يحتاج.

 

 

سبوتنيك

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