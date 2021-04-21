تعرف على نوع الحليب المفيد لصحتك أكثر من حليب البقر

الوكيل الاخباري - ذكر تقرير لموقع U.S. News & World Report بعد دراسة أُجريت على عدد من أنواع الحليب أن حليب اللوز يحتل المرتبة الأولى من حيث غناه بالمغذيات مثل البروتين والكالسيوم وغير ذلك.

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ولفت تقرير الموقع إلى أن من المهم تناوله من دون سكر، مع الإشارة إلى أنه يحتوي على القليل من السعرات الحرارية.



وفي المقابل، ذكر التقرير أن حليب البقر يحتوي أيضاً على الكثير من العناصر الغذائية وأنه غني بالسكر وبالأحماض الدهنية. ورأى أن عدداً كبيراً من الأشخاص يعانون من الحساسية عند تناوله. ولهذا نبّه إلى ضرورة عدم شرب كمية كبيرة منه.



كذلك حذّر التقرير من الإفراط في استهلاك الحليب منزوع الدسم لأنه صعب الهضم. وتحدث عن حليب الصويا وحليب الأرز، وأشار إلى أنهما يحتويان على عدد كبير من السعرات الحرارية وعلى القليل من البروتينات. ولهذا دعا إلى استهلاكهما بكمية معتدلة جداً.



إذاً، يعتبر حليب اللوز الأكثر أهميةً على المستوى الصحي، ولهذا من المفيد إضافته إلى الشاي أو القهوة في الصباح.

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