الأحد 21-03-2021
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الأحد، 21-03-2021 02:37 م

تعرف على نوع الخضار الذي يحرق الدهون في جسمك ويقي من الأمراض

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الوكيل الاخباري - أغلب الناس ترغب بإنقاص وزنها بطريقة حرق الدهون دون ممارسة الرياضة، إما لعدم قدرتها على توفير وقت لها أو لأسباب أخرى، لذلك تقوم المواقع الطبية بإجراء دراسات عن أنواع الطعام المساهمة في إزالة الدهون المتراكمة دون الحاجة للرياضة.

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موقع "هيلث لاين"، يستعرض في تقرير له أهم فوائد الخيار، وهو نوع الخضار الذي يتميز بقدرته على حرق الدهون.


يحتوي الخيار على نسب مرتفعة من المعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الإنسان كالبوتاسيوم، والكربوهيدرات، والسكريات، والبروتين، وفيتامين أ، و10% فيتامين سي، و2% لكل من الكالسيوم والحديد.


- إنقاص الوزن:
بسبب عدد السعرات الحرارية المنخفضة الموجودة في الخيار، فإنه ساعد 3628 شخصًا في 13 دراسة على إنقاص الوزن.

 

- الأمراض والترطيب:
يحتوي الخيار على مركبات الفلافونويد، وهي محاربة للإجهاد التأكسدي، الذي يتسبب في الإصابة بأمراض مثل القلب والأوعية الدموية وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، وذلك لأنها تساعد في منع تراكم الجذور الحرة في الجسم.


وبالإضافة إلى كل ما سبق، يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، تصل إلى 96% من تكوينه، مما يساعد على طرد السموم من الجسم وتوزان السوائل في الجسم، إضافةً إلى الوقاية من الجفاف والترطيب.


- انتظام سكر الدم:
أثبتت الدراسات أن الخيار أسهم في تنظيم مستويات سكر الدم، ومنع المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

 

سبوتنيك

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