تعريف فيروس الورم الحليمي وأعراضه

الوكيل الإخباري - الأورام الحليمية هي أورام حميدة، لا تنمو بقوة ولا تنتشر في جميع أنحاء الجسم تتشكل الأورام الحليمية فقط في أنواع معينة من الأنسجة، وغالباً ما تُعرف الأورام الحليمية بالثآليل عندما تصل إلى الجلد، كما يمكن أن تتشكل أيضاً على سطح الأنسجة الرطبة المبطنة داخل الجسم، مثل القناة الهضمية أو مجرى الهواء.

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أسباب مرض الورم الحليمي



يسبب فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) معظم الأورام الحليمية.



وبالنسبة لبعض الأورام الحليمية، فإنَّ فيروس الورم الحليمي البشري ليس هو السبب الرئيسي، وأحد الأمثلة على ذلك هو الورم الحليمي المقلوب في المسالك البولية، والذي ربطته الأبحاث بالتدخين وأسباب أخرى محتملة.



وبالنسبة للأورام الحليمية في الجلد؛ حيث من المعروف أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب، يمكن أن يؤدي تلف الجلد إلى تعزيز تطور الورم الحليمي، ويمكن أن يؤدي خدش الثؤلول أو التقاطه أيضاً إلى مزيد من العدوى؛ ومع ذلك، فإنَّ النمو نفسه لا يمكن أن ينتشر إلى مكان آخر.

في حين أن هناك رابطاً بين فيروس الورم الحليمي البشري والسرطان، سرطان عنق الرحم على وجه التحديد، إذ يعتقد الباحثون أن الأمر يستغرق ما بين 10 و30 عاماً حتى يتطور فيروس الورم الحليمي البشري إلى حالة خبيثة.





أعراض مرض الورم الحليمي



يمكن أن تسبب الأورام الحليمية لقناة الثدي الأنثوية إفرازات مائية أو دموية من الحلمة، ومن المحتمل ألا يكون الورم الحليمي المتسرب في الثدي أقرب إلى أن يصبح سرطانياً، ويمكن للعلاج إزالة هذه الأورام الحليمية.



ويمكن أن يسبب الورم الحليمي الذي يتكوّن داخل الأنف أو الجيوب الأنفية المزيد من المشاكل نتيجة لموقعه، فالكتلة ليست خبيثة ولكنها قد تدفع ضد الهياكل القريبة، بما في ذلك العين، ويمكن إزالة الكتلة للمساعدة في تخفيف أي أعراض.



وعندما ينمو ورم حليمي أو مجموعة من الأورام الحليمية في الحنجرة، يمكن أن يعيق ذلك عملية التنفس، متسبباً بحالة نادرة تُعرف باسم الورم الحليمي التنفسي المتكرر، والذي يحدث في الغالب عند الأطفال، وتشمل أعراضه بحة في الصوت وبكاءً هادئاً أو ضعيفاً وانسداد مجرى الهواء في الحالات الشديدة، ويمكن أن يعود هذا الورم بعد العلاج أو يتحول إلى ورم خبيث، لذلك من الضروري علاج الورم الحليمي التنفسي المتكرر عدة مرات.

المصدر - سيدتي