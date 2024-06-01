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السبت، 01-06-2024 02:44 م

تعزز منظومة المناعة.. فوائد الفراولة للصحة

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الوكيل الإخباري - يشير الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية الروسي، إلى أن الكثيرين يفضلون ويحبون تناول ثمار الفراولة، فما هي فوائدها للصحة؟.

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وفقا للخبير، قبل كل شيء تدعم ثمار الفراولة صحة القلب، لأن مركب الأنثوسيانين الموجود فيها مضاد قوي للالتهابات، وبفضله يساعد تناول الفراولة يوميا على الحماية من تصلب الشرايين، والشيخوخة، ويزيد من متوسط العمر المتوقع. كما أنه، وفقا لنتائج البحوث والدراسات العلمية، فإن تساعد الفراولة على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" وزيادة مستوى الكوليسترول "الجيد" في الدم.


وبالإضافة إلى ذلك، تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وتساعد على تطبيع مستوى السكر في الدم وتعزز صحة الأمعاء ومنظومة المناعة.

 

روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

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