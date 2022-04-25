الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم للتعاون السياسي والأمني بين الأردن والنمسا

العمل: بلاغ الخصاونة الجديد جاء للحفاظ على فرص العمل

الملك لماكرون : الأردن مُلتزم بالعمل معكم من أجل الاستقرار

داعية سعودي: تصوير الكعبة يبطل الطواف

الأردن يبحث جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي

شكاوى من عدم تأجيل قروض الافراد وجمعية البنوك توضح

الخرابشة: مجلس الوزراء لم يناقش مشكلة انقطاع الكهرباء في الشتاء

خطة الفيدرالي الأمريكي تهدّد بيتكوين.. هل بدأت رحلة الانحدار؟

للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلا

الملك يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه

الإثنين، 25-04-2022 03:16 م

تعفن الدم.. مرض خطير يهدد حياتك

ace526fb-9d2a-414b-859c-fa040d27bdd5


الوكيل الإخباري - قال الدكتور تشيرانغ شودري إن الإنتان أو "تعفن الدم" هو مرض خطير قد يهدد حياة المصابين به. وأوضح طبيب الرئة والرعاية الصحية الحرجة في مستشفى كليفلاند كلينك أن نظام المناعة الصحي النشط لدى الإنسان يعمل على محاربة العدوى، ولكن إذا لم ينجح الجهاز المناعي في ذلك، فقد تتطوّر العدوى إلى مرحلة خطرة تُعرف باسم الإنتان.

اضافة اعلان


وأضاف شودري أن الإنتان ينجم عن انتشار التورّمات أو الالتهابات في الجسم، بجانب الانخفاض في ضغط الدم، الذي يعد جزءا من استجابة الجسم للعدوى، ما يؤدي إلى حدوث استجابة التهابية.


كما أن المواد الكيميائية المنبعثة في الجسم بسبب الاستجابة الالتهابية قد تُحدث انخفاضاً في ضغط الدم وتجلطاً غير اعتيادي، ما قد يؤدي إلى فشل الأعضاء وحتى الوفاة.


الفئات الأكثر عُرضة
وأضاف أن الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً وصغار السن والنساء الحوامل والمصابين بعدوى موجودة في السابق أو بأمراض مثل السكري والسرطان، والمرضى الذين يدخلون المستشفى، هم الأكثر عُرضة للإصابة بالإنتان، علاوة على الأشخاص، الذين يُعالَجون من جروح أو حروق كبيرة، أو يستخدمون قسطرة أو أنبوبا للتنفس.


وقد تحدث العدوى لدى المرضى المسنّين وتتطور بسرعة مع انخفاض أداء الجهاز المناعي نظراً لتدهور بعض ردود الفعل الفسيولوجية والقدرات الدفاعات مع التقدّم في العمر. كما أن الأمراض المزمنة قد تزيد من احتمال الإصابة بالعدوى، بصرف النظر عن سنّ المريض.


أعراض شائعة
وتتمثل الأعراض الشائعة للإنتان في الحمى المصحوبة بالتشوّش أو الدوار ومعدل التنفس السريع أو ضيق التنفس الجديد أو المتفاقم والانخفاض في كمية البول أو لون البول الداكن وسرعة ضربات القلب والانخفاض في ضغط الدم.


لقاحات مختلفة
وأكد الدكتور شودري أن اللقاحات ضد الأمراض المختلفة تلعب دوراً مهماً في الحد من خطر الإصابة بالإنتان، موصياً المرضى بالتحدّث إلى أطبائهم في شأن اللقاحات، التي يجب أن يحصلوا عليها، والتي تتحدّد بحسب السن وعوامل الخطر واللقاحات السابقة والتاريخ الطبي.


ويمكن أن تشمل اللقاحات، التي يوصي بها الأطباء، الأنفلونزا أو المكوّرات الرئوية أو كورونا أو الورم الحليمي البشري أو الهربس النطاقي أو الثلاثي البكتيري (الخناق والسعال الديكي والكزاز)، علاوة على اللقاحات الداعمة.


تنظيف الجروح
ودعا الدكتور شودري الأفراد إلى حماية أنفسهم من العدوى عن طريق تنظيف الجروح والخدوش جيداً، وغسل أيديهم بشكل متكرر والاستحمام بانتظام، ومراقبة مستويات الغلوكوز في الدم بعناية إذا كانوا مصابين بالسكري.


وأضاف شودري قائلاً: "يمكن علاج الإنتان بالسوائل والمضادات الحيوية إذا اكتُشف في مراحله المبكرة، ومن الضروري في حالة الشكّ بالإصابة بالإنتان التعامل معها بوصفها حالة طارئة والحصول على المساعدة الطبية على الفور".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الرضاعة-الصناعية

درجة حرارة الحليب للرضع

20210509195034017

للحامل احذري الإفراط في تناول كعك العيد

757378166163b984f319da3fa808131d

أسرار للحصول على جسم رشيق بعد سن الخمسين

1384540890993

مادة غذائية تساعد في إزالة دهون البطن

طبية

الاضطرابات الهضمية في عيد الفطر.. علاجات طبيعية مثبتة علميا

6221033f-gas-and-bloating-cause-feat

أسباب انتفاخ البطن والغازات المزعجة في رمضان

أخبار متعلقة
بطاطس

هل البقع البنفسجية على حبات البطاطس سامة وتؤدي إلى الوفاة؟

312b8b89-0619-45f9-8acd-2987b5512956

هل يهدد شرب الماء صحتك؟

2022_4_13_20_16_26_428

هذا الفيتامين مهم لحديثي الولادة