تعليمات بعد عملية الليزك للعناية بصحة العيون

الوكيل الإخباري - جراحة الليزك هي أحد التجارب التي تغير حياة أصحابها بشكل كبير، فمعظم الناس يلاحظون تحسنًا في الرؤية على الفور بعد العملية، سواء في نفس اليوم أو بعد الإجراء بفترة قصيرة، ولكن يستغرق الأمر وقتا أطول للتعافي والشفاء التام.

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إراحة عينيك ومراقبة الأعراض أمر بالغ الأهمية في أول 24 ساعة بعد إجراء الليزك، بعد أن تعودي إلى المنزل من المرجح أن ينصحك جراح العيون بأخذ قيلولة أو الاسترخاء في السرير وتجنب القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو استخدام أجهزة الشاشة الأخرى، مما قد يجهد عينيك.

تشمل الأعراض التي قد تواجهيها فورًا بعد جراحة العيون بتقنية الليزك ما يلي:

1- انزعاج العين، خاصة بعد زوال المخدر الموضعي (قطرات التخدير).

2 - جفاف العين.

3 - تهيج أو حكة أو حرقان في العين.

4 - رؤية ضبابية.

5 - بؤر صغيرة من النزيف على بياض العين.

6 - الحساسية للضوء.

7 - مشاكل الرؤية الليلية.

8 - رؤية خطوط أو وهج، خاصة عند القيادة ليلاً.

بالإضافة إلى الراحة لمدة 24 ساعة الأولى بعد عملية الليزك، سوف يعطيك طبيبك تعليمات محددة لاتباعها خلال الأسبوعين إلى الأربعة أسابيع التالية، قد تشمل هذه التعليمات:

1 - ارتداء النظارات الشمسية خلال النهار.

2 - ارتداء رقعة أو واقي للعين ليلاً (قد يضع جراح العيون واقيًا شفافًا على عينك في نهاية الإجراء).

3 - تجنب السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة.

4 - تجنب البيئات المليئة بالدخان والأتربة.

5 - تجنب فرك أو لمس عينيك.

6 - تجنب وضع المستحضرات والكريمات والمكياج حول عينيك.

7 - إبقاء الصابون والشامبو بعيدًا عن عينيك عند الاستحمام.



8- تجنب القيادة ليلاً.

9 - تجنب الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، لمدة أربعة أسابيع على الأقل ثم ارتداء نظارات واقية رياضية لمدة شهر بعد ذلك.

10 - ارتداء نظارات واقية عند الانخراط في أنشطة محفوفة بالمخاطر، مثل العمل بأدوات كهربائية.



المصدر - سوبر ماما