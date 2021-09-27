الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يطلق نشاطات مشروع الصحراء الذكية

الوهادنة عن الوضع الوبائي: يمكن أن نشاهد ارتفاعاً أعلى بالإصابات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدرة

قعوار مديرا تنفيذيا لمهرجان جرش عوضا عن سماوي

الصحة: مناقشة مقترح إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا الأسبوع الحالي

قرار بحبس موظفتين حكوميتين 5 سنوات

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

عمل الطفيلة تنظم يوما وظيفيا لتوفير 230 فرصة

عاجل

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الإثنين، 27-09-2021 02:54 م

تعليمات بعد عملية الليزك للعناية بصحة العيون

lasik-eye-surgery-in-iran-tebtub-11


الوكيل الإخباري - جراحة الليزك هي أحد التجارب التي تغير حياة أصحابها بشكل كبير، فمعظم الناس يلاحظون تحسنًا في الرؤية على الفور بعد العملية، سواء في نفس اليوم أو بعد الإجراء بفترة قصيرة، ولكن يستغرق الأمر وقتا أطول للتعافي والشفاء التام.

اضافة اعلان

 

إراحة عينيك ومراقبة الأعراض أمر بالغ الأهمية في أول 24 ساعة بعد إجراء الليزك، بعد أن تعودي إلى المنزل من المرجح أن ينصحك جراح العيون بأخذ قيلولة أو الاسترخاء في السرير وتجنب القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو استخدام أجهزة الشاشة الأخرى، مما قد يجهد عينيك.

 

تشمل الأعراض التي قد تواجهيها فورًا بعد جراحة العيون بتقنية الليزك ما يلي:

 

1- انزعاج العين، خاصة بعد زوال المخدر الموضعي (قطرات التخدير).

2 - جفاف العين.

3 - تهيج أو حكة أو حرقان في العين.

4 - رؤية ضبابية.

5 - بؤر صغيرة من النزيف على بياض العين.

6 - الحساسية للضوء. 

7 - مشاكل الرؤية الليلية.

8 - رؤية خطوط أو وهج، خاصة عند القيادة ليلاً.

 

بالإضافة إلى الراحة لمدة 24 ساعة الأولى بعد عملية الليزك، سوف يعطيك طبيبك تعليمات محددة لاتباعها خلال الأسبوعين إلى الأربعة أسابيع التالية، قد تشمل هذه التعليمات: 

 

1 - ارتداء النظارات الشمسية خلال النهار.

2 - ارتداء رقعة أو واقي للعين ليلاً (قد يضع جراح العيون واقيًا شفافًا على عينك في نهاية الإجراء).

3 - تجنب السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة.

4 - تجنب البيئات المليئة بالدخان والأتربة.

5 - تجنب فرك أو لمس عينيك.

6 - تجنب وضع المستحضرات والكريمات والمكياج حول عينيك.

7 - إبقاء الصابون والشامبو بعيدًا عن عينيك عند الاستحمام.

8- تجنب القيادة ليلاً.

9 - تجنب الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، لمدة أربعة أسابيع على الأقل ثم ارتداء نظارات واقية رياضية لمدة شهر بعد ذلك.

10 - ارتداء نظارات واقية عند الانخراط في أنشطة محفوفة بالمخاطر، مثل العمل بأدوات كهربائية.

 

المصدر - سوبر ماما 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6380376-392761075

حليب الأم الملقَّحة ضد كورونا يحمي رضيعها من الإصابة بالفيروس

منتجات-الألبان

باحثون يكشفون تأثيرا غير متوقع لمنتجات الألبان على القلب

اكتئاب ما بعد الولادة

كيفية التعامل مع فقدان الشهية بعد الولادة

1446885723_shutterstock_323893403

مشروب طبيعي يساعدك على تجاوز كآبة الخريف

image (1)

علامات تشير إلى الإفراط في استخدام غسول البشرة

20170525120238238

أعشاب طبيعية أثبتت فوائدها في تعزيز الصحة

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_25514_726435141a1-c659-4db2-8e8f-907f26c279d1

كيفية علاج الكيس الدهني بالعين

unnamed

اسباب سرطان العين

iStock-1126400394

4 علامات في العين تدل على قرب حدوث جلطة دماغية

نصائح-للحفاظ-على-صحة-العين

نصائح للحفاظ على صحة العينين