السبت 28-11-2020
الوكيل الاخباري

القطامين : حزمة دعم للقطاعات الاكثر تضررا من كورونا

وزير العمل يعلن عن قائمة القطاعات الأكثر تضرراً

عجلون .. مبادرة إنسانية بدأت بموقف أثار شفقة تاجر خضار وفواكه

الصحة تكشف عن إجراء جديد بسبب كورونا لمنع إرباك الأردنيين

5 أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال 24 ساعة

المستشفى الميداني في مستشفى الأمير حمزة سيكون جاهزاً قريبا

أسعار الذهب السبت 28/11/2020

مديريات العمل في المحافظات تستقبل المراجعين السبت

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

أمانة عمان تطبق خطة الطوارئ للحالات الجوية وتنشر فرقها المتخصصة

السبت، 28-11-2020 12:30 م

تغنيك عن القهوة..4 طرق للاستيقاظ جيدًا

2020_11_28_2_37_19_840


الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة تقطع وتقلّب النوم ، خاصة بعد يوم شاق ، حيث يلجأ العديد من الناس الى تناول القهوة كـ روتين للاستيقاظ جيدًا ، الا ان الافراط في تناول القهوة قد يتسبب باضرار صحية ، وهناك 4 طرق للاستيقاظ جيدًا دون الحاجة إلى القهوة : 

1- اشرب الماء

اضافة اعلان
 

2- تناول الأطعمة الصحية

 

3- ممارسة الرياضة

 

4- القيلولة

 

المصدر : الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
73c54b783991c1f7de44c530fe7fff2b

طرق صحية للتخفيف من التوتر .. منها التنفس العميق

2020_11_23_13_25_1_872

احذرها.. أطعمة تزيد حدة التهاب المفاصل

medium_2020-11-28-55c10ea3de

5 أطعمة شتوية للتمتع بعظام قوية

Female_Dentist_Mouth_1200x628-facebook

اضطراب في النوم قد يكون السبب في المعاناة من صرير الأسنان

Smoothie-post

3 مخاطر صحية لتناول العصائر الجاهزة يوميا

tbl_articles_article_18356_926

تعرف على علامات النقص في فيتامين B7

أخبار متعلقة
Female_Dentist_Mouth_1200x628-facebook

اضطراب في النوم قد يكون السبب في المعاناة من صرير الأسنان

وجبة-العشاء

5 وجبات عشاء تبقيك مستيقظًا طوال الليل

5de66f4c42360440f233c682

5 أطعمة تناولها لنوم صحي

81878-2c638ac0-abe7-4599-8ab2-106e56c08d3a-stocksy_txp40250c07dhj100_small_477116

أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء

3764181-469933665

دراسة: مدة النوم مهمة لطول العمر

ab42b4da0378a22d146584c85ce717af

هذا مايحدث لجسمك عند السهر ليلاً والنوم نهاراً