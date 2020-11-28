تغنيك عن القهوة..4 طرق للاستيقاظ جيدًا

الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة تقطع وتقلّب النوم ، خاصة بعد يوم شاق ، حيث يلجأ العديد من الناس الى تناول القهوة كـ روتين للاستيقاظ جيدًا ، الا ان الافراط في تناول القهوة قد يتسبب باضرار صحية ، وهناك 4 طرق للاستيقاظ جيدًا دون الحاجة إلى القهوة :



1- اشرب الماء



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2- تناول الأطعمة الصحية



3- ممارسة الرياضة



4- القيلولة



المصدر : الكونسلتو

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