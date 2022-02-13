تغييرات جلدية قد تؤشر للإصابة بسرطان الثدي

الوكيل الإخباري - تظهر الدراسات أنه يتم تشخيص واحد من كل 5 أشخاص في العالم بمرض السرطان، بينما يعتبر السبب الثالث الرئيسي للوفاة في دولة الإمارات. كما أظهرت دراسة صدرت عن مركز إحصائيات السرطان جلوبوكان في عام 2020، أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في الإمارات، حيث يمثل حوالي 21.4٪ من إجمالي عدد الحالات الجديدة، يليه سرطان الغدة الدرقية وسرطان القولون.





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ومن الأعراض المبكرة لسرطان الثدي والتي تظهر على شكل تغييرات على الجلد ما يلي:



1 - سماكة الجلد: وفقاً لمصادر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فإن ظهور منطقة نسيج ثديي سميك هي أولى علامات الإصابة بسرطان الثدي. ويشير الخبراء إلى أن الجلد يصبح في هذه الحالة صلباً أو مطاطياً، وقد تشعر المرأة بوجود كتل في المنطقة التي يكون فيها الجلد سميكاً .

2 - غمازات الثدي: وهي نوع من أنواع الغمازات التي تظهر على جلد الثدي وقد تؤشر للإصابة بسرطان الثدي. وفي حال كانت الغمازات دافئة ويمكن أن تنتفخ، فهي مؤشر على الإصابة بالمرض، مع احتمال شعور المرأة بألم في الثدي، لكن الطبيب هو الوحيد الذي يحدد هذا الأمر.

3- الطفح الجلدي: الذي يظهر على الحلمة ومن حولها، وعادة ما يكون الطفح الجلدي أحمر أو متقشراً ويمكن أن يشبه الإكزيما في بعض الأحيان. كما يمكن أن يسبب الطفح الجلدي الشعور بالحكة، وبالتالي يمكن أن تخلط المرأة بينه وبين الأكزيما. لذا ينبغي مراجعة الطبيب في حال ظهور هذا الطفح للتأكد من طبيعته.

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