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الأربعاء، 25-08-2021 01:59 م

تقتل كل شيء.. الكشف عن خطورة تناول البطاطس المقلية والوجبات السريعة البائتة !

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الوكيل الاخباري - أعلنت الدكتورة أولغا لوشبنكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تسخين البطاطس المقلية والمأكولات السريعة يسبب ظهور مواد ضارة إضافية فيها.

وتشير الخبيرة إلى أن الهامبرغر والشاورما وغيرها من الأطعمة التي تصنف ضمن المأكولات السريعة، لا تفيد الصحة بشيء حتى عند تناولها فور تحضيرها، فكيف إذا كانت بائتة. بالطبع سوف تزداد خطورتها على الصحة. لأنها خلال الليل سوف تتحلل وتفقد الفيتامينات والمواد المعدنية.

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وتقول، " لا تحتوي المأكولات السريعة البائتة على الفيتامينات، لأنها في الأساس قليلة أو معدومة، فكيف إذا كانت غير طازجة، لأن ما كان موجودا قد تحلل. أي أن الإنسان يحصل منها فقط على سعرات حرارية وبروتين ودهون وكربوهيدرات فقط".


وتضيف، "عند تسخين هذه المـكولات البروتينية، تتغير بنيتها ويصعب على الجسم امتصاصها، وبالنسبة للبطاطس المقلية بحد ذاتها خطرة، فكيف عند تسخينها. لأنه عند قلي المواد النشوية في كمية كبيرة من الزيت تتكون بالإضافة إلى الزيوت المتحولة، مركبات الأكريلاميد المسرطنة الخطيرة".


وتضيف، عند عدم وضع هذه المأكولات في الثلاجة وفي اليوم التالي تناولها باردة دون تسخين فقد يصاب الشخص بعدوى بكتيرية.


وتقول، "يجب أن نعرف كم من الوقت كانت المأكولات السريعة خارج الثلاجة. لأنهم يقولون إن تقنية إعداد هذه المأكولات "تقتل" كل شيء. و لكن خطر التلوث البكتيري لا يزال قائماً.

 

يحتوي الهامبرغر على لحم وخبز وخس - ولا نعلم إن كان قد غسل جيدا أم لا. وكقاعدة تحتوي الصلصة على السكر والنشا ، وهذه أرضية خصبة لتكاثر البكتيريا".


وتضيف الخبيرة، عموما إذا كان النظام الغذائي للشخص صحيا ومتنوعا، يمكنه أحيانا تناول المأكولات السريعة.


وتقول، "إذا كان النظام الغذائي متوازنا ويوفر للجسم البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والعناصر المعدنية، فلا مانع من تناول وجبة ماكولات سريعة. ولكن عندما يتناول الشخص هذه المأكولات بصورة دائمة فهذا أمر سيء جدا".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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