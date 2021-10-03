تقديم نصائح للإسعافات الأولية قد تنقذ حياة مريض

الوكيل الإخباري - عندما يعاني أحدهم من ألم في الصدر يتمدد إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراع أو الكتف قد يكون السبب نوبة قلبية لا سيما اذا ترافقت مع صعوبات في التنفس والتعرق والغثيان.

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إغاثة المريض بواسطة إسعافات أولية بسيطة بانتظار المساعدة الطبية قد تنقذ حياته.



إليكم بعض الإرشادات المفيدة:

فقدان الوعي

في حالة فقدان الوعي يجب تحرير مجرى الهواء في إنتظار وصول المساعدة أي فتح أزرار القميص أو فك ربطة العنق وإمالة رأس الضحية إلى الوراء ورفع ذقنه كي لا يسقط اللسان في مؤخرة الحلق.



السكتة القلبية

يجب إجراء تدليك للقلب في إنتظار وصول المساعدة أي 30 ضغطة على الصدر ومرتين من التنفس الإصطناعي في فمه وتكرار المحاولة.



الإختناق

عند مواجهة شخص يعاني من الاختناق، أول ما يجب فعله هو صفعه على ظهره خمس مرات وإلا الضغط خمس مرات على البطن أوالوقوف خلف الشخص المختنق وتطويق الجزء العلوي من بطنه بواسطة الذراعين وأمساك اليدين على شكل قبضة ثم دفعه نحوك وباتجاه أعلى، وتكرار المحاولة خمس مرات.

المصدر - الفن

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